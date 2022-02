Chàng trai tiết lộ 3 từ người Việt khi thi Tiếng Anh KHÔNG nói khi bị hỏi: "What's your name", xem xong mà phát lú

IELTS là một trong những hệ thống bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới hiện nay. Không chỉ đơn giản chứng nhận khả năng Tiếng Anh, bằng IELTS còn được dùng trong việc đi du học, giúp cho nhiều sinh viên miễn học phần ngoại ngữ khi học lên đại học.

Có một câu nói "đồn thổi" trong giới học thi Tiếng Anh, bạn cần show các kĩ năng cần thiết cho ban giám khảo thì mới được điểm cao. Nhưng sự thật có đúng thế?

Mới đây, một tài khoản TikTok tên Huỳnh Thế Phi (có 35k follower) đã chia sẻ hài hước về việc trả lời câu hỏi quen thuộc trong khi IELTS nhận được nhiều sự quan tâm.

Video chia sẻ cách trả lời bài kiểm tra IELTS (Nguồn: @huynhthephi)

Cụ thể, chàng trai chia sẻ video với tựa đề: "Ở Việt Nam chúng tôi không nói thế này". Đặt trong tình huống ban giám khảo hỏi: "Hi, what is your name?" (Xin chào, tên của bạn là gì).

Thay vì trả lời: "I'm Ngọc" (tôi tên là Ngọc), chàng trai cho rằng nên trả lời như sau: "Thank you for your question. My name is Ngọc which is the very common name in my country. I'm a guy but you will be pretty surprised how many girls in here have name Ngoc. It's a kind of jewellery..." (tạm dịch: Tên của em là Ngọc, một cái tên cũng khá phổ biến ở Việt Nam. Tuy em là con trai, nhưng giám khảo cũng sẽ khá ngạc nhiên vì có rất nhiều bạn nữ có tên Ngọc. Ngọc là một loại trang sức nên chắc giám khảo sẽ nghĩ là ba mẹ em cưng em như vàng như ngọc...)

Cách giải thích tên gọi lằng nhằng của chàng trai này đã nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội. Dĩ nhiên, chàng trai cũng chỉ châm biếm về cách giới thiệu tên thôi! Anh chàng cũng có nguyên series chia sẻ các tips ngược khi thi Tiếng Anh như vậy.

Tuy nhiên bạn cũng nên hiểu một thực tế rằng, khi đi thi IELTS phần Speaking luôn giới hạn thời gian, do vậy hãy chắt lọc thông tin hết sức có thể để đạt được điểm số tối đa cho phần thi này nhé!

Dưới đây là một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng:

- Anh này IELTS 10 chấm chắc luôn.

- Phần giới thiệu đâu có được tính điểm.

- Nói nhiều như vậy không sợ giám khảo ngắt lời à?

- Người ta chỉ nói một, hai câu thôi chứ không trình bày cả bài văn về cái tên thế đâu.

https://kenh14.vn/chang-trai-tiet-lo-3-tu-nguoi-viet-khi-thi-tieng-anh-khong-noi-khi-bi-hoi-whats-your-name-xem-xong-ma-phat-lu-20220228181334312.chn