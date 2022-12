Chẳng cần tìm đâu xa, có ngay "1 tách" đong đầy niềm vui tại A Cup Of Joy

Tọa lạc ngay quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, A Cup Of Joy là một điểm đến mới mẻ dành cho các bạn trẻ năng động và đặc biệt hơn là cho những người bạn ở phương xa có dịp ghé thăm nơi đô thị sông nước Cần Thơ.

Không chỉ tạo ra một không gian để thưởng thức cà phê thơm ngon gia đình Joy còn mang đến những "niềm vui" nhiều sắc thái hơn để giao tiếp với các vị khách thân yêu thông qua những chiếc ly xinh xắn cùng sự chỉnh chu trong yêu cầu pha chế.... đồng thời cũng mang đến cho họ những trải nghiệm thú vị và khác biệt qua từng câu chuyện của từng chiếc ly ở từng thời gian và không gian khác nhau.

Không gian quán cùng menu đa dạng tại A Cup Of Joy thu hút nhiều bạn trẻ tới khám phá và trải nghiệm

Không gian mới mẻ, dễ thương

Được trang trí với hai tone màu chủ đạo là vàng và xanh dương vô cùng bắt mắt, nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh dễ thương, A Cup Of Joy mang lại không gian hiện đại pha chút tinh nghịch như được trở về với thế giới tuổi thơ. Giữa nhịp sống hối hả, bận rộn không gian quán như một làn gió mới tích cực lạc quan và vui vẻ.

1 góc check-in xịn xò tại quán

Gen Z được mệnh danh là thế hệ lo âu, khi sinh ra giữa thời đại công nghệ bùng nổ, nhiều thay đổi đòi hỏi khả năng thích nghi và ứng biến nhanh với hoàn cảnh. Điều này kéo theo không ít áp lực, cảm giác bất an đối với thế hệ này. Với A Cup Of Joy- Gia đình Joy hy vọng mang đến một địa điểm với thông điệp tích cực về cuộc sống cho khách hàng để họ có thể tận hưởng được những điều vui vẻ, dễ thương khi đứng ở đây, trong khoảnh khắc hiện tại. Niềm vui đó mỗi người mỗi khác nhưng mọi việc hãy bắt đầu bằng việc thưởng thức ly cà phê thơm ngon tại Joy.

Giữa cuộc sống vội vã, mỗi người có thể chọn cho mình 1 tách đong đầy niềm vui tại A Cup Of Joy

Với thiết kế không gian độc đáo cũng nhiều view xịn sò, chất lượng cao. A Cup Of Joy là 1 địa điểm check-in sống ảo lý tưởng cho bất cứ ai đến thăm Cần Thơ.

View chất lượng cao cho khách hàng thỏa sức check-in

Thiết kế mở cho kết nối, giao lưu

Với một mặt hướng sông, không gian quán đem lại phút giây thư giãn, trải nghiệm văn hóa miền sông nước đặc trưng của Nam Bộ. Các bạn có thể vừa thưởng thức cafe, vừa nhìn ngắm sông nước êm đềm, hòa mình vào không khí cuộc sống an nhiên của người dân miền Tây Nam Bộ.

Một mặt tiền hướng sông đem đến trải nghiệm văn hóa miền sông nước

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, tại A Cup Of Joy quầy bar được thiết kế mở theo dạng workshop. Nhờ vậy Joy tạo ra không khí cởi mở, kết nối, tạo ra những câu chuyện về cuộc sống và cà phê giữa khách hàng và các bạn pha chế tại đại gia đình Joy.



Thiết kế quầy bar mở tạo điều không gian giao lưu

Studio cho các trải nghiệm nghệ thuật độc đáo



Bên cạnh không gian cafe, tại Art and Craft Studio các bạn có thể trải nghiệm sáng tạo và tạo ra phút giây thư giãn.Tại đây các bạn có thể chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ của các artists trẻ. Người trẻ là thế hệ hiểu rõ thế hệ của bản thân mình nhất, thông qua các sản phẩm thủ công, tiếng nói, quan điểm cũng như các nhìn nhận cuộc sống đa dạng của nhiều bạn trẻ được thể hiện và khắc họa một cách rõ nét, sáng tạo.

Trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo, độc đáo tại Art and Craft Studio

Art and Craft Studio cũng là nơi trao đổi gặp gỡ giữa nhiều vùng miền, trong và ngoài nước với những câu chuyện, nhiều nét nghệ thuật của nhiều nền văn hóa khác nhau.



Art and Craft Studio chính là không gian cho sáng tạo, cho cá tính và cho bản sắc cá nhân được thể hiện. Đến Art and Craft Studio mỗi vị khách có thể chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, mang nét văn hóa của người Miền Tây nói riêng hay Việt Nam nói chung.

Giữa chốn thị thành náo nhiệt vội vã A Cup Of Joy là không gian lý tưởng để mỗi người có được những phút giây thư giãn, sáng tạo. Dù được mới được hình thành và phát triển, trong tương lai A Cup Of Joy hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ trong và ngoài Cần Thơ. Truy cập tại đây để cùng cập nhật thông tin, menu và kết nối với A Cup Of Joy.