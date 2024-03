Chán mukbang bình thường, tiên nữ ngồi ăn trong xế hộp, khéo léo "chơi chiêu" giữa ồn ào đạo nhái

Mukbang, xu hướng giải trí xuất phát từ Hàn Quốc, giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa ẩm thực và giới trẻ Việt Nam. Người xem đến với mukbang không chỉ để thấy người khác ăn mà còn để tìm kiếm niềm vui, sự thoải mái mà cô nàng Quỳnh Trương đã nắm bắt được tâm lý này và biến bữa ăn thành một tiết mục giải trí, thu hút lượng lớn người xem và tạo ra một cộng đồng fan hâm mộ đáng kể.

Với danh xưng tiên nữ mukbang, Quỳnh Truong không chỉ biến việc ăn uống thành nghệ thuật mà còn khiến bao người say mê theo dõi.

Cách đây không lâu, giới mukbang nổi lên ồn ào giữa tiên nữ mukbang Quỳnh Trương - cái tên quen thuộc trong cộng đồng và Hina Quỳnh Như. Theo đó, cả hai đang nỗ lực gửi đến người xem những video ăn uống duyên dáng, khả năng tiêu thụ lượng lớn thực phẩm trên sóng trực tiếp. Cùng với nhan sắc xinh đẹp, Quỳnh Trương càng ngày càng thu về lượng lớn người theo dõi. Trong khi đó, Quỳnh Như lại nhận nhiều tranh cãi, trong đó đông đảo ý kiến đấu tố rằng, cô nàng bắt chước phong cách của nữ đồng nghiệp.



Trong khi dân mạng nêu bật những ý kiến trái chiều thì tiên nữ mukbang đã tự khẳng định giá trị độc đáo và sự sáng tạo của mình. Theo đó, cô từng nhắc khéo "đối phương" rằng: "Wanting to be someone else is a waste of who you are" - Tạm dịch: "Trở thành một người khác là một sự lãng phí chính con người bạn". Dù không nói thẳng đến ai nhưng cư dân mạng cho rằng cô đang "dằn mặt" Quỳnh Như.

Mới đây, hot TikToker còn chủ động đổi mới không gian mukbang. Cô quay clip ngồi trên xế hộp riêng và ăn bánh mì. Biểu cảm ngon miệng của Quỳnh Trương cùng màn biến tấu mới mẻ ghi dấu ấn. Người yêu mến còn chắc mẩm rằng, với chiêu cao tay như thế này sẽ là một phương án hạn chế phía đối thủ "copy" ý tưởng.

Được biết Quỳnh Trương sinh năm 2002, đến từ Nghệ An, hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ Thông tin, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Cô nàng cho biết việc làm content ăn uống không chỉ giúp mình được nhiều người biết đến hơn mà còn tạo một nguồn thu nhập ổn định. Đầu tháng 2 vừa qua, Quỳnh Trương đã khoe chiếc xe ô tô mới tậu khiến dân tình trầm trồ.

Về phần cái tên còn lại, cô nàng Quỳnh Như cũng khẳng định bản thân sẽ thực hiện chuỗi dự án mukbang mới, đầu tư chỉn chu hơn vào hình ảnh và cách truyền tải. Tuy vậy, hiệu quả vẫn chưa như mong muốn.