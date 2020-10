Chân dung “nữ quái” cướp ngân hàng ở Sài Gòn qua lời kể bạn thân: Từng là học sinh giỏi, gia đình phức tạp phải sống với bà ngoại từ cấp 1

Qua công tác điều tra, chân tướng của "nữ quái" mang dụng cụ dọa nổ đến phòng giao dịch ngân hàng trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh trưa 10/10, để cướp 2,1 tỷ đồng dần lộ diện.

Đó là Phùng Thị Thắng (nick name Kang Pi, SN 1996, quê Bắc Giang), từng tham gia trong game show "Thách thức danh hài" và nhiều chương trình truyền hình thực tế…

Hình ảnh Thắng thực hiện hành vi cướp trong phòng giao dịch ngân hàng

Theo thông tin trên báo Dân Trí, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phùng Thị Thắng (nick name Kang Pi, SN 1996, quê Bắc Giang) để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Bước đầu Thắng khai do nợ nần nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.



Được biết Phùng Thị Thắng (nick name Kang Pi) từ Bắc Giang vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Vì muốn dấn thân vào showbiz, Thắng đã tham gia vào nhiều game show trên truyền hình, một trong những game show đó là "Thách thức danh hài".

Thắng cũng từng tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế để lấy kinh nghiệm khởi nghiệp, lập kênh youtube để nhiều người biết đến mình, tuy nhiên đầu tư nhiều để nổi tiếng nhưng không thành công, Thắng nợ nần chồng chất. Trong lúc gặp khó khăn, túng quẫn, Thắng đã nghĩ đến việc cướp ngân hàng để trả nợ và đã chuẩn bị các vật dụng như trên để đi cướp.

Bên cạnh đó, chia sẻ về "nữ quái" trước khi thực hiện vụ cướp, báo Đất Việt dẫn lời N.T.H.L (bạn thân của Phùng Thị Thắng) cho biết, "Mình là bạn thân của Thắng từ năm cấp 2. Thắng là một người rất vui tính, hòa đồng và nhiệt tình. Bạn cũng rất cá tính và luôn giúp đỡ mọi người.

Do đó, khi vụ việc của Thắng được báo chí đưa tin, nhiều bạn bè gửi hình qua nhưng mình không hề tin. Sau mới tìm hiểu kỹ hơn thì biết đó là sự thật. Khi đó, mình rất sốc và đã khóc khi thấy hình ảnh bạn thân bị bắt.

Thắng học rất giỏi, nổi trội nhất là các môn Ngoại ngữ, Sinh học. Cả thời gian học cấp 2 và cấp 3, bạn đều là lớp trưởng. Thắng cũng rất hay tham gia vào những hoạt động văn nghệ của trường, lớp", người bạn này cho biết.



Nghi phạm Phùng Thị Thắng đi taxi cướp ngân hàng - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ và trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội vào khoảng năm 2018, Thắng đã vào Sài Gòn để lập nghiệp trong nhiều lĩnh vực từ nghệ thuật, sale bất động sản đến kinh doanh.

Chị N.T.H.L còn cho hay, gia đình của nữ nghi can có hoàn cảnh phức tạp. Bố mẹ đã ly hôn, Thắng sống với bà ngoại từ những năm học cấp 1. Trong mắt L, Thắng cũng rất tự lập, tự kiếm tiền nuôi bản thân và bà ngoại, thỉnh thoảng còn đưa bà vào Nam đi du lịch.

"Khoảng thời gian học đại học, Thắng rất hay bị ngất, tháng nào cũng phải vào viện huyết học lọc máu liên tục mấy ngày. Mặc dù có bảo hiểm chi trả nhưng mỗi lần lọc máu, Thắng cũng phải mất hơn 10 triệu đồng.

Bạn ấy luôn muốn giải quyết vấn đề một mình do tự lập từ nhỏ. Khoảng tháng 5/2020, Thắng có tâm sự với mình là mở nhà hàng kinh doanh. Nhưng sau đó bị dịch bệnh nên thua lỗ mấy trăm triệu. Khi mình hỏi mình giúp gì được không thì Thắng không trả lời nữa" - chị N.T.H.L cho biết.