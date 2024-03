Chấn động: Thành viên thứ 5 của BLACKPINK biểu diễn tại Việt Nam, cụ thể là nhà của JustaTee

Cici Anh Chi - con gái của JustaTee và Trâm Anh là một trong những thế lực nhí hot nhất nhì MXH hiện tại. Cô bé còn được mệnh danh là "thành viên hụt thứ 5" của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu BLACKPINK. Lý do cũng bởi Cici là fan cứng của 4 cô nàng nhà YG, bài hát nào idol ra mắt cũng thuộc làu, thậm chí nhảy theo không sai một nhịp.

Ái nữ nhà JustaTee có thể không thuộc các bài hát của bố nhưng lại trình diễn vũ đạo, hát theo BLACKPINK một cách chuẩn xác. Chỉ cần nhạc BLACKPINK vang lên là cô nàng đã vào ngay vị trí để tự tin khoe khả năng của "thành viên thứ 5" khiến ai nấy đều thích thú.

Chấn động: Thành viên thứ 5 của BLACKPINK biểu diễn tại Việt Nam

Mới đây, bà xã của JustaTee đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh Cici nhảy trên nền nhạc "How you like that". Trâm Anh có vẻ như đã quá quen thuộc với việc con gái thuộc lòng bài nhảy của thần tượng, trong khi các fan không nhịn được cười thì bà mẹ 2 con trông khá là điềm tĩnh, lặng lẽ quay lại khoảnh khắc đáng yêu của con.

Cici Anh Chi diễn rất tự nhiên, đúng nhạc, thậm chí còn hát như thể thuộc tiếng Hàn Quốc. Đặc biệt hơn là bộ trang phục có 1-0-2 được cô bé biến tấu từ bộ quần áo ngủ, fan phải tinh tế lắm mới nhận ra. Công nhận không hổ danh "thành viên thứ 5" của nhóm nhạc nổi tiếng, idol nhí làm gì cũng khiến các fan cười sảng.

Bên cạnh đó, mọi người cũng dành lời khen cho Anh Chi, bé xíu nhưng có khả năng bắt chước khá tốt, điệu nhảy tự nhiên cộng thần thái không chê vào đâu được. Tương lai sau này có khi sẽ trở thành idol nhí, đặc biệt là có sự trợ giúp của ông bố ca sĩ cực kỳ hot nữa.

Theo dõi gia đình JustaTee lâu, mọi người cũng đều dành lời khen cho cách nuôi dạy con của ông bố, bà mẹ trẻ. Trâm Anh luôn sát sao, tôn trọng, lắng nghe và hướng dẫn con mọi thứ, còn JustaTee thì dành thời gian cho con, đặc biệt giúp con phát triển năng khiếu âm nhạc. Có sự đồng hành và yêu thương của bố mẹ, Cici được làm mọi điều bé thích, được thoải mái "đu" idol ngay từ lúc còn nhỏ mà không bị cấm cản.

Dù còn nhỏ nhưng Cici đã được tham gia một vài dự án âm nhạc, MV của bố, xuất hiện trên sân khấu lớn một cách đầy tự tin. JustaTee cho biết con gái anh thích nhảy múa, hát, tự tin trước ống kính. Gia đình anh cho các con tự do phát triển sở thích và cá tính riêng, bố mẹ chỉ là người quan sát, định hướng. Theo nam ca sĩ, Cici đôi lúc còn tị nạnh với em trai hai tuổi nhưng vẫn phụ bố mẹ chăm sóc, chơi với em.