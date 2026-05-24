Cây nên trồng trước nhà tháng 6: Hút tài lộc, giữ bình an

Theo quan niệm phong thủy, đây là giai đoạn thích hợp để trồng những loại cây mang ý nghĩa thu hút tài lộc, giữ bình an và tăng sinh khí cho ngôi nhà.

Dưới đây là những loại cây được nhiều người lựa chọn trồng trong tháng 6 vì vừa dễ chăm sóc, vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Cây kim tiền - biểu tượng của tiền tài, thịnh vượng

Nhắc đến cây phong thủy hút tài lộc, nhiều người nghĩ ngay đến cây kim tiền. Loại cây này có thân khỏe, lá xanh bóng, mọc đối xứng tượng trưng cho sự sung túc và phát triển không ngừng.

Tháng 6 là thời điểm cây kim tiền phát triển mạnh nhờ độ ẩm cao và ánh sáng dồi dào. Theo quan niệm dân gian, cây càng đẻ nhiều nhánh mới thì tài vận của gia chủ càng hanh thông.

Cây phù hợp đặt ở phòng khách, sảnh nhà hoặc gần cửa ra vào để hút vượng khí. Tuy nhiên, cần tránh tưới quá nhiều nước vì mùa mưa dễ khiến cây úng rễ.

Cây phát tài - mang ý nghĩa phát đạt, hanh thông

Ngay từ tên gọi, cây phát tài đã mang ý nghĩa may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Loại cây này chịu nhiệt tốt, rất thích hợp trồng vào tháng 6.

Nhiều người kinh doanh thường đặt cây phát tài ở quầy thu ngân hoặc văn phòng với mong muốn công việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào. Ngoài yếu tố phong thủy, cây còn có khả năng thanh lọc không khí khá tốt.

Theo các chuyên gia cây cảnh, cây phát tài thích nơi có ánh sáng nhẹ và môi trường thông thoáng. Nếu chăm sóc đúng cách, cây có thể xanh tốt quanh năm.

Cây lưỡi hổ – giữ bình an cho gia đình

Không chỉ nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí, cây lưỡi hổ còn được xem là loại cây giúp xua đuổi tà khí và bảo vệ gia đình khỏi những điều không may.

Lá cây vươn thẳng tượng trưng cho sức mạnh và sự vững vàng. Trong phong thủy, cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa bảo vệ tài sản, giúp gia chủ tránh thất thoát tiền bạc.

Đây là loại cây rất dễ sống, chịu hạn tốt và phù hợp với người bận rộn. Gia chủ có thể đặt cây ở phòng khách, hành lang hoặc ban công để tăng sinh khí cho ngôi nhà.

Cây ngọc bích - tượng trưng cho tiền bạc tích tụ

Cây ngọc bích có lá nhỏ, tròn, xanh mướt giống hình đồng xu nên thường được xem là biểu tượng của tài lộc và sự giàu có. Nhiều người tin rằng cây càng tươi tốt thì đường tài vận càng khởi sắc.

Tháng 6 với khí hậu nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để cây sinh trưởng mạnh. Loại cây này đặc biệt phù hợp với dân văn phòng hoặc người kinh doanh nhỏ.

Theo phong thủy, nên đặt cây ở bàn làm việc hoặc khu vực hướng Đông Nam để tăng khả năng thu hút tài lộc.

Cây trầu bà đế vương - tăng vượng khí, mang lại bình an

Trầu bà đế vương là loại cây được nhiều người yêu thích nhờ màu lá đẹp và ý nghĩa phong thủy tích cực. Cây tượng trưng cho quyền lực, sự may mắn và tinh thần mạnh mẽ.

Vào mùa hè, cây phát triển nhanh, lá xanh bóng và ít sâu bệnh. Không ít gia đình chọn trồng loại cây này trong nhà để tăng sinh khí và tạo cảm giác thư thái.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng cây phù hợp đặt ở phòng khách hoặc khu vực làm việc để giúp tinh thần thoải mái, công việc thuận lợi hơn.

Lưu ý khi trồng cây phong thủy trong tháng 6

Dù là cây phong thủy, việc chăm sóc đúng cách vẫn rất quan trọng. Gia chủ nên tránh để cây héo úa, sâu bệnh hoặc ngập úng vì theo quan niệm dân gian, điều này có thể làm giảm năng lượng tích cực trong nhà.

Ngoài ra, nên ưu tiên đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ, tránh nắng gắt giữa trưa. Tháng 6 mưa nhiều nên cần chú ý thoát nước tốt cho chậu cây để hạn chế thối rễ.

Một chậu cây xanh không chỉ giúp ngôi nhà mát mẻ hơn trong mùa hè mà còn mang đến cảm giác thư thái, bình yên. Với nhiều người, đó cũng là cách gửi gắm hy vọng về một cuộc sống đủ đầy, thuận lợi và an yên hơn mỗi ngày.