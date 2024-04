Câu nói đùa cấm kỵ khi đi máy bay

Tại khu vực sân bay và trên máy bay, hành khách lưu ý tuyệt đối không trêu đùa và nhắc đến các từ bom, mìn, thuốc nổ, khủng bố. Chỉ cần nói ra, hành khách đó sẽ bị nhân viên an ninh, nhân viên hàng không hoặc tiếp viên hàng không kiểm tra, thậm chí bị lập biên bản phạt.

Hành khách có thể bị phạt nặng nếu có hành vi đùa cợt về an ninh hàng không. Ảnh: Pexels.

Theo quy định pháp luật hiện hành, đối với hành vi tung tin, nói đùa trong hành lý có chứa bom, mìn, hành khách có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng với các mức phạt lên đến 40 triệu đồng tùy theo tính chất, mức độ biểu hiện của hành vi.

Xuất phát từ tính chất đòi hỏi độ an toàn hết sức nghiêm ngặt trong quá trình máy bay hoạt động và đảm bảo an ninh hàng không, tùy vào mức độ nguy hiểm và thiệt hại mà hành vi nói đùa trên gây ra, hành khách đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường không theo quy định tại Điều 217 Bộ luật hình sự 1999.

Việc một cá nhân tuyên bố có vũ khí cháy nổ trong hành lý, dù chỉ là trêu đùa, sẽ đe dọa đến tinh thần và sức khỏe của tất cả hành khách trên chuyến bay, đồng thời gây ra tổn thất đáng kể cho hoạt động vận hành của hãng hàng không và an ninh hàng không dân dụng.

Các hành vi như trêu đùa, tung tin về việc có vũ khí nổ trên máy bay đều có thể dẫn đến việc phải hoãn chuyến bay, tiến hành kiểm tra an ninh, di dời hành khách và làm chậm các chuyến bay khác. Trong tình huống như vậy, hãng hàng không được quyền đòi hỏi người phạm tội phải đền bù toàn bộ tổn thất mà hãng phải chịu. Số tiền bồi thường sẽ được hãng hàng không chứng minh dựa trên các hóa đơn và chứng từ hợp lệ để yêu cầu hành khách vi phạm chịu trách nhiệm bồi thường.

Điển hình như vụ tung tin mang súng lên máy bay xảy ra trên chuyến bay VN 186 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 7/1/2023 khiến máy bay bị hoãn 2 tiếng và 2 nam hành khách ngồi ghế 29A và 30D "đùa giỡn nhau có súng trong người" bị các lực lượng chức năng thuộc Cảng vụ Hàng không miền Trung áp giải đưa xuống máy bay, đồng thời đưa toàn bộ hành khách và hành lý xách tay trên máy bay trở lại nhà ga.

Trêu đùa về các vấn đề nhạy cảm có thể đối mặt với án phạt hình sự. Ảnh: Pexels.

Theo tờ The Street, vào ngày 31/8/2023 trên chuyến bay của hãng hàng không Avelo Airlines từ sân bay quốc tế Palm Beach đến New Haven, Connecticut (Hoa Kỳ). Khi máy bay đã hạ cánh và hành khách bắt đầu rời máy bay, ông Kenneth Lee Szogas (62 tuổi) đã quay sang tuyên bố với hành khách bên cạnh rằng ông ta đã đặt một thiết bị nổ dưới ghế của họ. Hành khách này đã thông báo sự việc cho một nhân viên an ninh khi rời khỏi máy bay.

Sau đó, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra máy bay và không phát hiện ra một vật nổ nào. Tuy nhiên, ông Szogas đã bị buộc tội về hành vi gây rối và đe dọa đặt một thiết bị phá hủy trên máy bay. Ông đã ra toà vào tháng 10 và được bảo lãnh với số tiền 26.000 USD. Người này có thể phải đối mặt với mức án tù lên đến 14 năm.

Việc trêu đùa về các vấn đề nhạy cảm như an ninh hàng không không chỉ là hành vi không đúng mực mà còn mang lại hậu quả nghiêm trọng đối với mọi người. Mỗi hành khách cần nhớ rằng an toàn luôn được ưu tiên hàng đầu và mọi hành vi vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.