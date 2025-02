Câu hỏi sinh học "dài 1km" tại Olympia gây bối rối, đáp án lại khiến nhiều người bất ngờ!

Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một sân chơi trí tuệ dành cho các bạn học sinh cấp 3 nhưng được mọi lứa tuổi yêu thích. Các thí sinh khi đến với chương trình vừa phải có kiến thức sâu rộng, vừa phải thật nhanh nhạy, có khả năng tư duy logic và một chút may mắn. Bởi bên cạnh những câu hỏi thử thách IQ thì cũng có những đề bài rất thú vị, tạo ra những “bẫy” tinh vi khiến không ít thí sinh bối rối và nhầm lẫn.

Trong cuộc thi quý 2 năm thứ 22, cũng đã xuất hiện một câu hỏi Về đích môn Sinh học khiến cả thí sinh lẫn khán giả phải choáng váng không chỉ bởi độ dài mà còn cả ở đáp án.

Câu hỏi có nội dung như sau: “Nghiên cứu di truyền ở người là lĩnh vực khoa học có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ sự phát triển bền vững của nhân loại. Nhưng việc nghiên cứu này, ngay từ đầu, không hề đơn giản như khi tiến hành ở các loài thực vật hay động vật khác vì lí do chính. Lí do đầu tiên là do con người sinh sản muộn và đẻ ít con. Còn lí do thứ hai là gì?”.

Nghe xong câu hỏi này, thí sinh Phan Văn Khải (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) đã lưỡng lự trả lời rằng: “Do số lượng nhiễm sắc thể của con người lớn nên có nhiều biến dị, khiến việc nghiên cứu khó khăn”. Tuy nhiên, đây không phải là đáp án chính xác.

Ngay sau đó, thí sinh Phan Lê Thúc Bảo (THPT Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế) đã nhanh chóng giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là: “Lý do nhân đạo”.

Sau khi lắng nghe hai đáp án, MC Khánh Vy nhắc nhở các thí sinh cần đọc kỹ đề bài, vì họ đã bỏ sót một chi tiết quan trọng. Sau đó, MC tiết lộ đáp án chính xác là: “Lý do xã hội – không thể áp dụng các phương pháp lai đột biến ở người”. May mắn thay, câu trả lời của Thúc Bảo vẫn được chấp nhận.

Nhiều khán giả nhận xét rằng đây là một câu hỏi khó, đòi hỏi tư duy nhanh nhạy, trong khi thời gian suy luận chỉ tính bằng vài giây. Điều này khiến không ít thí sinh gặp khó khăn và đưa ra câu trả lời chưa chính xác.

