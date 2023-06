Cậu bé nhặt bóng chấn thương vì bảng quảng cáo đè trúng mặt

Chiều ngày 24/6, đã diễn ra vòng thi đấu thứ 9 giải hạng nhất quốc gia, giữa hai đội Long An và Hòa Bình ở phút thứ 20 trong trận đấu trên sân vận động Long An đã xảy ra chuyện hy hữu. C ậu bé nhặt bóng sân Long An bị bảng quảng cáo đè trúng phải nhờ bác sĩ chăm sóc và băng lại trên vùng mặt.

Trong một pha lao đánh đầu cầu thủ Hòa Bình đã hụt bóng, mất thăng bằng và tiếp tục lao thẳng vào bảng quảng cáo và ngã trúng cậu bé đang ngồi chờ nhặt bóng, khiến cậu bé bị chấn thương.

Cậu bé được trọng tài yêu cầu di chuyển vào khu vực kỹ thuật để bác sĩ chăm sóc.

Trở lại diễn biến của trận đấu, bước sang vòng 9, đội bóng của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Anh Đức đã thất bại ở vòng 8 với tỷ số 2-0, trở về sân nhà với sự quyết tâm nhằm có điểm để vươn lên tốp đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, đối thủ Hòa Bình cũng không có phong độ cao khi hòa 4 trận gần nhất. Điều đó cũng khiến đội bóng này chỉ xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, bước vào thi đấu các học trò của cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đã có sự tiếp cận trận đấu rất tốt, có những đường bóng sắc nét và có được bàn thắng ngay ở phút thứ 8 do công của cầu thủ Trần Gia Huy.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Long An đã tràn lên nhằm san bằng tỷ số, ở phút 23 đội trưởng Phan Tấn Tài có pha sút bóng cận thành, nhưng bóng đã đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Long An đã dâng cao đội hình với những pha phối hợp tốt, bàn thắng san bằng cách biệt đã đến ở phút 57 của trận đấu do công cầu thủ Nguyễn Tài Lộc. Sau khi Nguyễn Trọng Phú có một pha đánh đầu trúng bật cột dọc văng ra, Tài Lộc đã nhanh chân sút tung lưới thủ môn Nguyễn Duy Dũng.

Có được bàn thắng, các cầu thủ Long An lên tinh thần và liên tiếp có những pha hãm thành đội Hòa Bình. Tuy nhiên, không lâu ở phút 63 đó cầu thủ vào thay người Anh Thắm đã giúp cho Hòa Bình có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Long An lại một lần nữa bị dẫn trước, không còn gì để mấ t, các học trò của HLV Nguyễn Anh Đức đã lao lên tấn công và một lần nữa Tài Lộc đã có bàn thắng san bằng cách biệt 2-2, sau một pha phản công nhanh.

Bàn thắng này cũng giữ nguyên cho đến hết trận đấu , giúp Long An thoát thua trên sân nhà, khi có màn rượt đuổi tỷ số.