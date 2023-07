Cặp vợ chồng dùng điều hòa 45 năm vẫn chạy tốt và những món đồ gia dụng ''nồi đồng cối đá''

Trang tin tức The Korea Bizwire đưa tin ngày 4/7 mới đây, một cặp vợ chồng đã quyết định tặng lại chiếc máy điều hòa không khí do công ty LG Electronics Inc. sản xuất sau khi nó "cống hiến" suốt 45 năm cho gia chủ. Điều đáng kinh ngạc là chiếc điều hòa vẫn chạy tốt sau gần nửa thập kỷ.

Cụ thể, chiếc điều hòa GA-100SP, được phát hành vào năm 1979 dưới tên thương hiệu cũ của công ty Electronics Inc., Goldstar. Thời điểm ấy, đây được coi là máy điều hòa không khí treo tường đầu tiên của Hàn Quốc. Nó có thiết kế tách rời cục nóng và mặt lạnh riêng rẽ, cho phép khí nóng đi ra ngoài qua cục nóng treo bên ngoài trời.

Trong thời gian đó, thị trường máy điều hòa không khí ở Hàn Quốc chủ yếu là kiểu máy dạng "cửa sổ" tích hợp cả cục nóng và lạnh. Vì vậy, sự ra đời của máy điều hòa treo tường được coi là một phát kiến vượt bậc.

Hong Yeon-moo và Moon Hee-seon, cặp vợ chồng sống ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, cho biết: "Chúng tôi đã mua chiếc máy điều hòa cho các con vì chúng phải học trong cái nóng oi ả của mùa hè". Nhờ có điều hòa không khí xua tan cái nóng, các con của ông bà được học tập trong sự thoải mái. Một trong những người con của cặp vợ chồng, Hong Jae-sung, sau này trở thành giáo sư kỹ thuật Robot và cơ điện tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeongbuk.

Giờ đây, sau 45 năm dùng chiếc điều hòa, họ đã quyết định tặng nó cho hãng LG vì tin rằng nó có giá trị lịch sử quan trọng.

Trên thực tế, có không ít món đồ gia dụng cực bền mà người ta hay ví như "nồi đồng cối đá". Chúng có tuổi đời thậm chí còn ngang với tuổi của gia chủ và vẫn chạy tốt.

Tờ Daily Mail đưa tin hồi tháng 7 năm 2021, một cặp vợ chồng đến từ Stonehouse, Gloucestershire (Anh) đã gây chú ý khi rao bán chiếc tủ lạnh "lâu đời nhất nước Anh", với 82 năm phục vụ.

Chiếc tủ lạnh lâu đời nhất nước Anh

Theo đó, chiếc tủ lạnh do Electrolux chế tạo từ những năm 1930 và được gia đình ông bà mua lại vào năm 1949 với giá 49 bảng Anh (1,5 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại), tương đương với khoảng 1.800 bảng Anh (55 triệu đồng) ngày nay.

Đôi vợ chồng già không muốn tiết lộ danh tính nhưng phát hiện này đã được chia sẻ trên Facebook bởi công ty bán đồ gia dụng John Kerry & Sons. Adam Kerry, một nhân viên bán hàng của công ty, cho biết họ tình cờ thấy chiếc tủ lạnh này sau khi đến nhà của cặp vợ chồng để thay tủ lạnh bị hỏng do đợt nắng nóng.

Năm 2017, cặp vợ chồng già tên Sydney (83 tuổi) và Rachel Saunders (81 tuổi) ở Anh đã quyết định rao bán chiếc máy giặt, máy sấy quần áo và bếp vẫn hoạt động tốt dù đã dùng hơn nửa thế kỷ.

Ông bà Sydney và Rachel Saunders cùng những món "đồ cổ" của họ

Cặp đôi cho biết họ có chiếc bàn là điện được tặng như một món quà cưới vào tháng 9 năm 1956.

Chiếc máy giặt ông bà được tặng vào ngày cưới

Chiếc máy sấy kiểu cổ điển vẫn hoạt động tốt dù đã hơn 50 năm

Chiếc bếp điện đã không được sử dụng trong 28 năm nhưng bà Rachel nói rằng lúc đó nó vẫn hoạt động tốt

Máy sấy quần áo hiệu Burco trị giá 52 bảng Anh, cùng tuổi với con gái họ, vẫn đang hoạt động dù đã được sản xuất cách đây 54 năm.

Và chiếc máy giặt của hãng Servis cũng vẫn hoạt động tốt chỉ với một chút rò rỉ sau khi họ mua nó cách đây 62 năm với giá 60 bảng Anh. Ông Sydney khẳng định mức giá này khá "chát" vào thời điểm đó.

Họ cũng có một chiếc nồi Belling mua năm 1956 với giá 19 bảng Anh và một nồi hơi 5 gallon mua năm 1959 với giá khoảng 15 bảng Anh.

Sydney và Rachel Saunders mong rằng những món đồ đã gắn bó với gia đình mình hơn nửa thế kỷ sẽ được đến một gia đình mới hoặc vào viện bảo tàng nào đó.

Nhiều độc giả của tờ The Guardian đã gửi về những bức ảnh nhiều món đồ được sản xuất từ cách đây vài chục năm nhưng vẫn chạy tốt.