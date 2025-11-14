Cập nhật mới của Google Maps mà người chạy xe nên biết

Trong bản cập nhật Pixel Drop tháng 11/2025, Google âm thầm bổ sung chế độ tiết kiệm pin mới cho Maps. Tính năng này nhắm vào một trong những hạn chế lớn nhất của ứng dụng: Điều hướng khiến pin tụt rất nhanh.

Khi bật chế độ tiết kiệm pin, giao diện Maps được giản lược tối đa, chuyển sang tông đen trắng và chỉ giữ lại các thông tin thật sự cần cho việc lái xe. Nhờ tận dụng công nghệ Always-On Display, mức tiêu thụ năng lượng giảm mạnh, và theo công bố của Google, thời lượng pin có thể kéo dài thêm tới khoảng 4 giờ, rất hữu ích trong các chuyến đi dài hoặc khi thiết bị gần hết pin.

Chế độ tiết kiệm pin mới trên Google Maps

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là tính năng này hiện chỉ có trên dòng Pixel 10. Điều đó đồng nghĩa phần lớn người dùng Android vẫn chưa được hưởng lợi từ cải tiến này.

Bên cạnh đó, chế độ tiết kiệm pin chỉ áp dụng cho điều hướng khi lái xe, không hỗ trợ người đi bộ hay đi xe đạp, đây là hai nhóm người dùng vốn khó có nguồn sạc hơn so với tài xế ô tô.

Người dùng Pixel 10 có thể kích hoạt rất nhanh: Sau khi bắt đầu điều hướng, chỉ cần nhấn nút nguồn, Maps sẽ tự động chuyển sang giao diện tiết kiệm pin. Muốn trở lại chế độ bình thường, chỉ cần chạm vào màn hình hoặc bấm nút nguồn một lần nữa.

Nếu tính năng này sớm được mở rộng sang nhiều thiết bị hơn, người dùng Android nói chung sẽ có thêm một lựa chọn đáng giá để giữ pin ổn định trong những chuyến đi dài.