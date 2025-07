Theo dự báo từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (19/7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 07h đến 15h có nơi trên 50mm như Thị Hoa (Cao Bằng): 53.9mm, Tân Phượng 2 (Yên Bái): 51.2mm, Thạnh Đông (An Giang): 60.2mm

Dự báo, chiều tối và đêm 19/7, tại vùng núi và trung du Bắc Bộ: mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to 15–30mm, có nơi trên 70mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi trên 60mm

Từ chiều 21/7 đến 23/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ trên 300mm.

Khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to: 200–350mm, có nơi trên 600mm

Nguy cơ mưa lớn cục bộ với cường suất >150mm/3 giờ tại một số điểm như Lũ quét trên các sông suối nhỏ. Sạt lở đất trên sườn dốc. Ngập úng vùng trũng, thấp, đô thị, khu công nghiệp.