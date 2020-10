Cập nhật: Các địa phương cho học sinh nghỉ học phòng tránh bão số 6

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 6 trong năm nay ở Biển Đông.

Theo đó, vào 4 giờ sáng nay (11/10), tâm bão cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Đến 16 giờ chiều nay (11/10), tâm bão trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trước tình hình này, một số địa phương đã có thông báo chỉ đạo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Quảng Ngãi

Theo đó, học sinh toàn tỉnh ở tất cả các cấp học nghỉ học vào ngày 12/10 (thứ 2) để phòng, tránh bão số 6. Tùy tình hình bão, lũ, Sở sẽ có thông báo tiếp theo.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục phân công lãnh đạo, giáo viên, nhân viên tham gia trực cơ quan và theo dõi tình hình mưa bão để kịp thời đề xuất các phương án phòng chông hiệu quả, an toàn.

Sau khi bão đi qua, các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện việc dọn vệ sinh trường, lớp học và đón học sinh quay trở lại học tập bình thường.

Quảng Bình

Do ảnh hưởng mưa bão, nhiều học sinh ở nhiều địa phương không thể đến trường. Mưa lớn và nước lũ từ đầu nguồn Kiến Giang, Long Đại ập về nhanh nên có rất nhiều trườg học của huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy bị ngập sâu trong nước trên 1m. Lãnh đạo các phòng GD cho biết, do chủ động các phương án phòng chống lũ lụt, chủ động cho học sinh nghỉ học trước diễn biến mưa lũ nên các trường đều bảo đảm an toàn cho học sinh; trang thiết bị trường học cũng đã được chuyển đến nơi khô ráo, che chắn cẩn thận để tránh hư hại.

Đến nay, 50% số trư​ờng học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học do mưa lũ diễn biến phức tạp; số học sinh nghỉ học là 115.355 em.

Riêng ở thành phố Đà Nẵng đã có chỉ đạo cho học sinh nghỉ học ngày 8/10 do ảnh hưởng của mưa bão và thông báo lịch đi học trở lại vào sáng mai 12/10. Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng yêu cầu các trường nhanh chóng tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra để chuẩn bị cho học sinh đi học lại.