Cập nhật: Bão số 1 gây mưa lớn từ đêm 18/7, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

7h sáng 18/7, bão Talim cách Móng Cái (Quảng Ninh) 100 km, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, dự kiến vào biên giới Việt - Trung sau 4 tiếng nữa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão Talim đã vượt bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) lúc 3h với sức gió mạnh nhất 117 km/h, cấp 11, sau đó đi vào bờ biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và tiếp tục giảm cấp.

Hoàn lưu trước bão khiến đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió cấp 7, giật cấp 10; Cửa Ông, Cô Tô (Quảng Ninh) gió giật cấp 6-7; Phù Liễn (Hải Phòng) gió giật cấp 6.

Bão đang theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h, dự kiến đi vào biên giới Việt - Trung từ 11h với sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9. Đến 16h, tâm bão ở Đông Bắc Bắc Bộ, gió giảm còn cấp 7 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục đi sâu vào vùng núi phía Bắc và tan vào sớm 19/7.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ngày 18/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14. Biển động dữ dội.

Trên đất liền, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 8. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 3-5 m. Vùng biển vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao 2-4 m. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình sóng biển cao 2-3 m. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,3-0,5 m. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều 18/7.

Trước đó, tại cuộc họp ứng phó với bão số 1 diễn ra ngày 17/7, Phó Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Trần Lưu Quang nhấn mạnh, dù Ban Chỉ đạo và các địa phương đã có kinh nghiệm trong phòng, chống bão nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo, các địa phương thực hiện tốt Công điện số 646/CĐ-TTg ngày 16/7/2023 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó với bão số 1. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và các địa phương cần chủ động, linh hoạt; phối hợp tốt và chuẩn bị chu đáo nhất trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền, cố gắng không có thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, tại cuộc họp bàn về công tác ứng phó với bão số 1 của Tổng cục Khí tượng thủy văn ngày 17/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đánh giá cao việc Tổng cục Khí tượng thủy văn chỉ đạo hệ thống dự báo tăng cường dự báo tác động hướng đến tiếp cận các địa phương thông qua việc tập hợp các khu vực được xác định có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét.

Thứ trưởng Lê Công Thành đặc biệt lưu ý cập nhật những địa điểm mới phát sinh trong thực tế ở cấp tỉnh như: các công trình xây dựng trọng điểm, đánh giá những công trình đang xây dựng có nguy cơ cao; những khu vực sông suối có khả năng gây ra điểm nghẽn dòng, lũ quét,... Hệ thống dự báo phải cập nhật bản tin cảnh báo, dự báo chi tiết hơn.Tổng cục Khí tượng thủy văn tiếp tục tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực, công nghệ, quyết tâm cao nhất để theo dõi, dự báo bão số 1, góp phần giảm thiểu thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

12:37 ngày 18/07/2023

Kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ninh

Trước dự báo diễn biến phức tạp của cơn bão số 1 (Talim), ngày 18/7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ninh.

Thành phố Móng Cái, nơi bão Talim đổ bộ trực tiếp vào đã có nhiều phương án, biện pháp phòng, chống bão từ xa, từ sớm. Ngày 17/7, thành phố đã tổ chức 4 đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống bão trên địa bàn. Thành phố phối hợp với lực lượng chức năng, người dân đưa 1.206 tàu, thuyền đánh bắt hải sản, vận tải hàng hóa đã về nơi tránh trú bão an toàn. 381 lồng, bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân đã được chằng chống an toàn. Thành phố đã rà soát và có phương án phòng, chống; di dân đối với 576 nhà yếu với 2.131 nhân khẩu, thông báo nghiêm cấm các phương tiện ra khơi khai thác hải sản trên địa bàn.

11:56 ngày 18/07/2023

Tất cả tàu thuyền của Ninh Bình đã vào nơi tránh trú an toàn

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trong đêm 17/7, tất cả tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn và nắm được thông tin về cơn bão số 1. Hiện, địa bàn có 108 phương tiện, 312 thuyền viên.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, trong đêm 17/7, Đồn Biên phòng Kim Sơn đã tổ chức bắn pháo hiệu thông báo cho các chủ tàu, thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.

11:55 ngày 18/07/2023

Bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) 60km

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Cửa Ông và Móng Cái (Quảng Ninh), Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 6; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 7.

Hồi 10 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

10:58 ngày 18/07/2023

Quảng Ninh còn hơn 600 khách du lịch ở lại các đảo

Tính đến sáng 18/7 còn 606 khách du lịch ở lại các đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu và Ngọc Vừng.

Bão số 1 (Talim) đang tiến vào đất liền. Theo thông tin của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, tính đến sáng 18/7 còn 606 khách du lịch ở lại các đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu và Ngọc Vừng.

Sở Du lịch và các địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức đón tiếp chu đáo đối với du khách có nhu cầu ở lại đảo tham quan trong những ngày mưa bão.

Từ 9 giờ - 19 giờ ngày 18/7, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 1; hủy hai chuyến bay khứ hồi từ Cần Thơ đến Vân Đồn do Hãng Hàng không Vietjet Air khai thác mang số hiệu VJ486 hạ cánh lúc 8 giờ 20 phút và VJ487 cất cánh lúc 8 giờ 55 phút.

Hai chuyến bay khứ hồi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vân Đồn, được khai thác bởi Hãng Hàng không Bamboo Airways sẽ lùi giờ. Cụ thể: Chuyến bay mang số hiệu QH1970 chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh - Vân Đồn dự kiến hạ cánh lúc 19 giờ 40 phút (giờ cũ là 18 giờ 25 phút). Chuyến bay mang số hiệu QH1971 chặng bay Vân Đồn - Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cất cánh lúc 20 giờ 10 phút (giờ cũ là 19 giờ 10 phút).

10:48 ngày 18/07/2023

TP Móng Cái, Quảng Ninh xuất hiện mưa to

Từ đêm hôm qua đến sáng nay, trên địa bàn thành phố Móng Cái đã xuất hiện những khu vực mưa và mưa to, gió cũng chỉ cấp 3, cấp 4.

TP Móng Cái là TP cửa khẩu biên giới giáp TP Đông Hưng (Trung Quốc). Móng Cái có vùng lồng bè nuôi trồng thủy sản, tàu khai thác thủy sản, tàu khách ra đảo, tàu vận tải hàng hóa, lũ trên sông biên giới và vùng núi nguy cơ sạt lở.

Ông Hoàng Bá Nam - Bí thư TP. Móng Cái, Quảng Ninh - cho biết: "Từ đêm hôm qua đến sáng nay, trên địa bàn TP. Móng Cái đã xuất hiện những khu vực mưa và mưa to, gió cũng chỉ cấp 3 cấp 4 và dự kiến đến trưa nay bão sẽ đổ bộ vào khu vực Móng Cái của Quảng Ninh.

Tuy nhiên, trên tinh thần rất chủ động và không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chúng tôi đã quán triệt tinh thần 3 trước, 4 tại chỗ rất chủ động, tại từng khu vực đã tập trung vào các nhóm giải pháp:

Một là cùng phối hợp với biên phòng để bắn pháo hiệu đưa các tàu bè vào các khu tránh trú bão an toàn và đến giờ phút này chúng tôi đã đưa được 1.458 tàu bè và phương tiện thủy vào khu tránh trú bão an toàn.

Thứ hai nữa là tuyên truyền vận động những người dân nuôi hàu ở vùng cửa sông cửa biển, ở khu vực biển Móng Cái và đã di dời được 2.224 người dân vào khu tránh trú bão để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân.

Thứ ba nữa là chúng tôi phân công các lực lượng trực 24/24, đặc biệt là trên tinh thần rất chủ động để nắm chắc diễn biến của cơn bão số 1, để cảnh báo lũ cũng như là mưa to ở các khu vực trọng yếu và chia làm 6 tổ công tác để đi chỉ đạo, để thực hiện trên tinh thần là phản ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất với công tác phòng chống lụt bão của cơn bão số 1".

Còn tại Cô Tô, theo thông tin từ ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy Cô Tô, ngay lúc này mưa rào nhẹ, gió cấp 5-6, thủy triều xuống khoảng 3 tiếng nữa mới lên, toàn bộ người và phương tiện trên huyện đảo đều an toàn, với các phương án đảm bảo sẵn sàng.

Cơn bão số 1: TP. Móng Cái, Quảng Ninh xuất hiện mưa to

09:00 ngày 18/07/2023

Bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Cửa Ông, Móng Cái, Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 6, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 7, Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 6.

Hồi 07 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

08:50 ngày 18/07/2023

TP Móng Cái, Quảng Ninh bố trí nơi ăn ở an toàn cho du khách

Theo dự báo TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão số 1.

Theo ghi nhận của phóng viên tại bãi tắm trung tâm biển Trà Cổ của TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thời tiết ở đây thì mưa không quá lớn, tổng lượng mưa tính từ 19h hôm qua cho đến lúc này chỉ ở vào khoảng 12mm. Gió ở đây cũng không quá mạnh, vẫn là gió nhẹ ở cấp 3, cấp 4. Sóng biển không quá lớn và thủy triều vẫn đang rút ra phía ngoài xa.

Bãi tắm trung tâm biển Trà Cổ của tỉnh Quảng Ninh cùng với hai xã đảo là Vĩnh Trung và Vĩnh Thực là những điểm có nhiều khách du lịch trong mùa cao điểm hiện tại. Ngày hôm qua, TP. Móng Cái cũng đã có việc kiểm soát số lượng cũng như là bố trí nơi ăn ở an toàn cho các du khách.

Hiện tại, tại bãi tắm trung tâm này, theo thông tin mà phóng viên có được, BQL cũng đang cử những đội để có thể ứng trực và có sẵn những phương tiện ứng phó với những tình huống khẩn cấp.

08:28 ngày 18/07/2023

Bão số 1 vào vịnh Bắc Bộ, giảm cấp, tiến về vùng biển phía Bắc Quảng Ninh

Hồi 7 giờ ngày 18/7/2023, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

08:14 ngày 18/07/2023

7h ngày 18/7, bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Cửa Ông, Móng Cái, Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 6, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 7, Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 6.

Hồi 07 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

06:49 ngày 18/07/2023

Từ đêm 18/7, miền Bắc mưa dồn dập

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 18-19/7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100-200 mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, do ảnh hưởng không khí lạnh, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng cao.

Dự báo ngày và đêm 18/7: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, có mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 4-5; riêng vùng ven biển khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

06:45 ngày 18/07/2023

4h ngày 18/7: Bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140 km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc của vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 14.

Đến 16 giờ ngày 18/7, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần. Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Khoảng 4 giờ ngày 19/7, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, đi sâu vào đất liền tiếp tục suy yếu và tan dần. Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ngày 18/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14. Biển động dữ dội.

Trên đất liền, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 8. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 3-5 m. Vùng biển vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao 2-4 m. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình sóng biển cao 2-3 m. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,3-0,5 m. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều 18/7.