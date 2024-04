Cặp đôi Vbiz vướng tin đồn ly hôn bị "team qua đường" tóm dính ở sân bay, thái độ ra sao?

Từ sau bài đăng nhắc đến chuyện chia tay của Khởi My, cùng với status nhập hội "ế" gây hiểu lầm thì tình trạng hôn nhân hiện tại của nữ ca sĩ và Kelvin Khánh khiến nhiều người chú ý. Bởi lẽ một bộ phận cư dân mạng cho rằng đây chính là nhưng dấu hiệu trục trặc mối quan hệ của cặp đôi. Sau khi chính chủ lên tiếng phủ nhận, mới đây "team qua đường" bất ngờ bắt gặp cặp đôi ở sân bay.

Theo đó, khi bị "tóm dính", Khởi My và Kelvin Khánh vẫn "dính như sam". Trong khi Khởi My loay hoay sắp xếp hành lý thì Kelvin Khánh đang làm thủ tục check in. Cặp đôi diện trang phục giản dị, đội nón che kín để tránh gây chú ý giữa nơi công cộng. Những khoảnh khắc này được ghi lại lúc Khởi My và Kelvin Khánh đi du lịch nước ngoài mới đây. Bỏ mặc những tin đồn tiêu cực bủa vây, vợ chồng Khởi My vẫn dành thời gian tận hưởng hạnh phúc, và ngày càng gắn bó.

Clip: Khởi My và Kelvin Khánh bị bắt gặp cùng xuất hiện ở sân bay giữa tin đồn ly hôn

Suốt quá trình làm thủ tục, cả hai luôn đứng gần nhau, Kelvin Khánh còn chủ động kéo vali giúp vợ

Trong khi cư dân mạng đồn trục trặc thì vợ chồng Khởi My vẫn âm thầm ở bên nhau

Vài hôm trước, Khởi My còn chủ động đăng ảnh bị chụp lén khi du lịch nước ngoài

Những năm gần đây, Khởi My ít khi đi hát mà chuyển hướng sang làm streamer. Kelvin Khánh trở thành "hậu phương" chăm sóc vợ cực chu đáo. Cặp đôi thường xuyên đưa nhau đi phượt nhiều địa điểm cũng như du lịch nước ngoài.

Vào năm 2020, Khởi My và Kelvin đồng loạt thông báo quyết định sẽ không sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Kelvin Khánh chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".