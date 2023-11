Cặp đôi diễn xuất quá dở kéo rating phim xuống thấp chạm đáy, đừng tưởng cứ đẹp là giữ được khán giả!

Theo Nielsen Korea, tập 4 của A Good Day to Be a Dog phát sóng vào ngày 1/11 vừa qua đã ghi nhận tỷ suất người xem toàn quốc là 1,7%. Đây là con số thấp nhất mà bộ phim từng ghi nhận, dù nó không có đối thủ đáng gờm nào lên sóng cùng thời điểm.

A Good Day to Be a Dog khởi chiếu vào ngày 11/10 và bắt đầu với rating 2,2%. Rating của phim tăng lên 2,8% ở tập 2, tuy nhiên chỉ ngay tập 3, con số đã tụt xuống đầu 1, ghi nhận rating 1,9%. Sau khi bị hoãn chiếu 2 tuần để nhường khung giờ cho một chương trình thể thao, A Good Day to Be a Dog tập 4 tiếp tục sụt giảm rating đầy đáng tiếc, xuống chỉ còn 1,7% như đã nói ở trên. Bộ phim thậm chí còn chưa thể chạm ngưỡng rating 3% và thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu rating 8 - 8,5% mà các diễn viên chính đặt ra trong buổi họp báo.

Về thành tích đáng buồn của A Good Day to Be a Dog, không ít khán giả chỉ ra vẫn đề là bởi lịch phát sóng thất thường của phim. Việc lên sóng mỗi tuần một tập đã là điều bất lợi, đằng này, phim còn bị hoãn chiếu tới 2 tuần, làm gián đoạn thói quen xem phim của khán giả.

Tuy nhiên lịch chiếu có lẽ không phải vấn đề lớn nhất. Trang Daum của Hàn Quốc nhận định, lý do khiến A Good Day to Be a Dog không thành công như mong đợi là bởi khả năng diễn xuất của các diễn viên. Có không ít ý kiến cho rằng kỹ năng diễn xuất của cặp đôi chính là Cha Eun Woo và Park Gyu Young vô cùng đáng thất vọng. Họ mang đến màn thể hiện hoàn toàn không xứng tầm với giá trị thương hiệu của chính mình.

Cha Eun Woo là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng với biệt danh "khuôn mặt thiên tài". Diễn xuất của anh từng gây nhiều tranh cãi nhưng đến tác phẩm gần đây là Island thì đã ít nhiều tiến bộ. Còn nữ diễn viên Park Gyu Young đã chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình qua loạt phim nổi tiếng toàn cầu như Sweet Home, Celebrity,... Sự nổi tiếng đến bất ngờ khiến cô còn có cơ hội góp mặt trong dàn cast Squid Game 2.

Có thể thấy, cả Cha Eun Woo và Park Gyu Young đều là những siêu sao đang lên thu hút sự quan tâm rất lớn nhưng A Good Day to Be a Dog lại như một bước lùi sự nghiệp của cả hai. Một câu chuyện đơn điệu, những nhân vật không quá nặng nề về tâm lý, có phần dễ để thể hiện hơn hẳn những vai diễn trước đây, nhưng lại trở thành rào cản với cặp đôi. Cả hai có màn thể hiện tương đối nhạt nhòa, khiến người xem không cảm thấy hào hứng. Và dĩ nhiên, chỉ ngoại hình cuốn hút, đẹp như từ trong truyện bước ra, thì chưa đủ để giữ chân người xem.

Sự thất vại về rating của A Good Day to Be a Dog khiến một số khán giả cũng tỏ ra nghi ngờ về cách làm của đạo diễn trong quá trình chuyển thể webtoon. Phim mới phát sóng được 4 tập nhưng rating đã tụt xuống dưới 2%. Có vẻ như đội ngũ sản xuất nên nhanh chóng đưa ra giải pháp để vượt qua cơn khủng hoảng này trong những tập còn lại.

