Cao Bằng: Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái gần 350 ngôi nhà

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái nhà ở xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN phát

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của huyện Quảng Hòa, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Hạ Lang của tỉnh Cao Bằng, làm 342 nhà bị tốc mái; trên 123 ha hoa màu bị thiệt hại… Hai tuyến đường nội đồng thuộc xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An bị sạt đổ kè chắn đất của hộ gia đình, gây vùi lấp lòng đường; sạt lở taluy âm tuyến đường nội đồng thuộc xã Bình Dương, huyện Hòa An.

Ba nhà văn hóa xóm, trụ sở Công an xã Mã Ba, huyện Hà Quảng bị tốc mái. Mưa lớn cũng làm sạt lở 12m kè đá xây của hộ gia đình thuộc xóm Nà Danh, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An... Ước tính thiệt hại trên 2,1 tỷ đồng.

Lực lượng công an giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do gió lốc, mưa lớn gây ra ở xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện đã thành lập đoàn công tác đến các xã bị ảnh hưởng, kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác tổng hợp, thống kê thiệt hại.

Đến chiều 23/5, các địa phương đã khắc phục cơ bản các mái nhà bị hư hỏng, ổn định cuộc sống người dân.