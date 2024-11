Cảnh tổng tài đi ngủ sẽ khiến bạn nhận ra: Bớt nghĩ lại mới “thẩm” được phim ngôn tình

Bộ phim ngôn tình tổng tài hot hit - When The Phone Rings vẫn đang trở thành chủ đề gây bão MXH với những tình tiết được cư dân mạng háo hức mổ xẻ. Sau màn trình làng 2 tập phim tạo tiếng vang lớn khắp Châu Á, tập 3 của bộ phim cũng khiến netizen bất ngờ trước phân cảnh đi ngủ đậm chất bá đạo tổng tài của nam chính Baek Sa Eon (do Yoo Yeon Seok thủ vai). Không chỉ nữ chính Hong Hee Joo (do Chae Soo Bin thủ vai) mà khán giả cũng “dở khóc dở cười” bởi màn lên đồ tựa "bữa fine dining" của anh Baek.

Sơ mi trắng, đồng hồ gắn kim cương và mái tóc vuốt gọn gàng là style yêu thích của bá đạo tổng tài khi đi ngủ. (Nguồn: Tiktok @dramaEo)

Cụ thể, Baek Sa Eon diện ngay outfit tầm cỡ với áo sơ mi trắng cùng chiếc đồng hồ đen đậm chất cổ điển, gắn kim cương đơn giản đến từ nhà Breitling (~275 triệu VNĐ) làm tôn lên bàn tay gân guốc đầy nam tính. Mái tóc chải chuốt gọn gàng cùng dáng vẻ nhếch môi khiêu khích cũng khiến fan hâm mộ đổ rầm rầm bởi sự độ điển trai của tổng tài hay ghen này.

Outfit đầy bá đạo”của Baek Sa Eon đang gây sốt khắp các nền tảng MXH. Màn quyến rũ vợ iu”đầy tinh tế, đẳng cấp xứng tầm tài phiệt của anh Baek cũng khiến dân tình đắm đuối.

Việc mặc áo sơ mi đi ngủ có phần phi logic của Baek Sa Eon cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều, khá phi lý vì thông thường khi đi ngủ, người ta thường diện trang phục thoải mái, rộng rãi thay vì đồ formal, công sở.

Netizen cũng phải thấy lạ lẫm vì điểm này, nhiều người còn tò mò không biết tổng tài ngoài đời thực liệu có mặc sơ mi đi ngủ giống như trên màn ảnh.Tuy nhiên, sức nóng của bộ phim đã khiến netizen "tặc lưỡi" cho qua. Đúng là phải bớt nghĩ lại mới "thẩm" được phim ngôn tình.