Cảnh sát thông báo triệu tập thẩm vấn Yoo Ah In vì bê bối dùng chất cấm, còn "sờ gáy" cả loạt bệnh viện đáng ngờ

Vào ngày 6/3, Cảnh sát Hàn Quốc đã tổ chức họp báo ở Sở cảnh sát Seodaemun, Seoul để thông báo về vụ việc Yoo Ah In dương tính với 4 chất cấm. Tại đây, Ủy viên Yoo Hee Geun cho biết phía cảnh sát có kế hoạch triệu tập thẩm vấn Yoo Ah In trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đang phân tích hồ sơ bệnh án của Yoo Ah In, cũng như điều tra các bệnh viện và phòng khám cung cấp propofol cho nam diễn viên. Kết quả xét nghiệm toàn diện tóc và nước tiểu của Yoo Ah In sẽ được sử dụng làm bằng chứng quan trọng trong quá trình điều tra.

Cơ quan cảnh sát công bố kế hoạch...

... triệu tập thẩm vấn Yoo Ah In trong thời gian sớm nhất

Được biết, chính Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021. Cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon. Kết quả xét nghiệm tóc của "Ảnh đế" có kết quả dương tính với propofol, cần sa, ketamin và cocain.

Sự nghiệp của nam diễn viên đang đứng trước nguy cơ "toang" vì bê bối chấn động. "Ảnh đế" bị hàng loạt nhãn hàng gỡ hình ảnh, 3 dự án The Match, Hi.5, Goobye Earth bị hoãn chiếu, phim Hellbound 2 tuyên bố thay diễn viên. Bê bối của Yoo Ah In làm liên lụy đến ekip làm phim và diễn viên khác, khiến bạn diễn Kim Young Woong công khai bày tỏ thái độ thất vọng trên trang cá nhân.

Chưa từng có diễn viên Hàn Quốc nào dương tính đến 4 loại chất cấm như Yoo Ah In

