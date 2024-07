Cảnh sát kể 13 giờ kiếm tìm sự sống giữa hàng nghìn m3 đất đặc quánh ở Hà Giang

4h30, anh N.V.H. (Đội Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Hà Giang) đang chìm trong giấc ngủ thì nhận được điện thoại thông báo ô tô khách gặp tai nạn ở Km10+900 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê.

Anh H. cùng đồng đội vội vã lên đường. Trên đường đi, anh H. chỉ nghĩ do trời mưa, đường trơn, xe khách bị rơi xuống vực. Anh và đồng nghiệp sẽ dùng kéo, máy móc hỗ trợ để đưa người ra.

"Tới nơi nhìn hiện trường tôi choáng ngợp, số lượng đất đá sạt lở nhiều quá. Tôi bảo anh em đi vòng, tìm nạn nhân trồi lên mặt đất, có thể nhìn bằng mắt thường. Chúng tôi chỉ đưa được 7 nạn nhân ra, còn lại phải dùng máy xúc tìm kiếm" , anh H. nhớ lại.

Anh H. đi vòng quanh, cố gắng hô thật to: " Có ai ở đây không ", nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng.

Lực lượng chức năng đào bới bùn đất tìm kiếm nạn nhân.

Một lúc sau, cảnh sát tìm thấy cánh tay của người đàn ông giơ lên, giọng run run đau đớn vì cả thân dưới bị kẹt dưới đống đất đá. Anh H. vội chạy đến, cố gắng trấn an tinh thần nạn nhân: "Còn sống là may rồi, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, chúng tôi sẽ đưa anh ra an toàn".

"Phát hiện 2 nạn nhân còn sống, cảm xúc của tôi lúc đó vỡ oà, khó tả lắm" , chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CHCN nhớ lại. Sau đó, anh tiếp tục tìm kiếm, không ngừng nuôi hy vọng tìm sự sống giữa hàng nghìn m3 bùn đất đặc quánh.

Bỗng nhiên, anh H. khựng lại, một thi thể em bé ướt sũng, toàn thân phủ một lớp bùn đất. Tim anh dừng một nhịp rồi nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc, anh cùng đồng nghiệp đưa thi thể cháu bé lên cáng, chuyển ra khỏi hiện trường.

"Do địa hình dốc, gần như dựng đứng nên các chiến sỹ thay nhau đưa ra 1-2 lượt", anh H. kể và cho biết, một thi thể em bé khác cũng được tìm thấy ở hiện trường vụ sạt lở.

Nhiều xe cứu thương túc trực tại hiện trường.

Nói về nguyên nhân vụ sạt lở kinh hoàng, anh H. cho hay, rạng sáng cùng ngày một vụ vụ sạt lở nhẹ khiến xe khách đi qua đây bị mắc kẹt. Đúng lúc này, xe 7 chỗ chở đoàn người đi ăn hỏi đi tới, mọi người trên xe xuống ứng cứu xe khách. Một số người dân đi xe máy cũng tham gia hộ trợ.

Bất ngờ, một trận sạt lở mạnh hơn trút xuống, hàng nghìn m3 đất đá đè lên xe khách và chôn vùi những người tham gia ứng cứu. Hơn nửa ngày tìm kiếm, càng lúc cơ hội sống của nạn nhân càng mong manh. Anh H. và các chiến sỹ quên cả ăn sáng, đội mưa chạy đua với thời gian cố gắng mong kỳ tích xuất hiện.

"Khu vực bị sạt lở là đường cua tay áo, bên trên là núi đất, sức người khó đào, phải có máy móc mới đào được. Sạt lở đất không giống như sập đổ công trình, phần đất đá kèm nước mưa khiến đất rất nhão, khi vùi lấp không còn kẽ hở, nên khả năng sống rất ít, rất khó cơ hội cho người mắc kẹt", chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CHCN chia sẻ.

Cuối giờ chiều, công việc tìm kiếm, cứu nạn tạm dừng. 15 người được tìm thấy nhưng chỉ 4 người may mắn sống sót.

"Gần 20 năm làm công tác cứu nạn, cứu hộ, tôi chứng kiến rất nhiều vụ thương tâm nhưng đây là lần đầu tiên có số người chết nhiều như vậy", anh H. xót xa nói và cho biết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm nạn nhân vào hôm sau.