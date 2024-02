Cảnh sát giao thông Hà Nội "căng mình" phân luồng, điều tiết giao thông ngày giáp Tết

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chủ động bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân 2024.

Đội CSGT ĐB số 14 phân luồng tại nút giao Pháp Vân - Giải Phóng.

Tết Nguyên đán năm nay, các cơ quan làm việc hết ngày 07/02/2024 (28 Âm lịch), tuy nhiên nhiều Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố đã cho sinh viên nghỉ Tết, vì vậy dự báo trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 2 năm 2023 tức Thứ 7 và Chủ nhật cuối cùng của năm Quý Mão, người dân, sinh viên, người lao động ngoại tỉnh sẽ tranh thủ 02 ngày nghỉ cuối tuần để về quê nghỉ Tết, đi thăm thân, tảo mộ, mua sắm... tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các cửa ngõ Thủ đô.

Đội CSGT ĐB số 3 phân luồng giao thông tại Cát Linh - Tôn Đức Thắng.

Thực hiện nghiêm Phương án số 04 của Công an thành phố Hà Nội về huy động, bố trí lực lượng chỉ huy, hướng dẫn giao thông; phân luồng, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động nắm tình hình, dự báo các tình huống tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc trên các tuyến, các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc cao như các cửa ngõ Thủ đô, nhà ga, bến tàu, các điểm Chợ hoa, các điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí trên địa bàn Thủ đô... chỉ đạo các đơn vị địa bàn có Phương án, chủ động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ứng trực, phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Đội CSGT ĐB số 7 phân luồng giao thông tại Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Ngay từ sáng sớm ngày 03/02/2024, mật độ phương tiện tại các cửa ngõ Thủ đô như tuyến Giải Phóng, Pháp Vân, Vành đai 3, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Láng... lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng nhanh chóng. Các đơn vị CSGT trên tuyến đã chủ động nắm tình hình, huy động lực lượng ứng trực tại các nút giao thông, phân luồng hướng dẫn các dòng phương tiện di chuyển ổn định.

Lực lượng CSGT tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe khách vi phạm.

Song song với việc phân luồng, hướng dẫn giao thông chống ùn tắc, lực lượng CSGT Thủ đô cũng tăng cường bố trí lực tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các các tuyến "huyết mạch", các tuyến gần khu vực Bến xe, nhà ga như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, đường Hồ Tùng Mậu, Giải Phóng... tập trung kiểm tra, xử lý đối với hoạt động vận tải hành khách, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đội CSGT ĐB số 6 tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách.

Trên lĩnh vực giao thông đường Thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo đảm Trật tự, an toàn giao thông đường thủy cho chủ tàu, thuyền, người điều khiển phương tiện thủy và người tham gia giao thông trên đường thủy nội địa nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện giao thông đường thủy.

Do chủ động lên phương án, dự báo đúng tình hình, nên trong hai ngày nghỉ cuối tuần cuối cùng của năm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Người dân tranh thủ ngày cuối tuần, thời tiết đẹp đi chợ Tết, sắm cho gia đình những cây đào, cây quất tươi thắm, mong muốn một năm mới an lành.

Để nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tăng những ngày cuối năm, đề nghị nhân dân Thủ đô tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024.3942.4451 hoặc tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội". Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận, kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.