Cảnh lạ trên con đường lãng mạn đông ‘nàng thơ’ nhất Hà Nội

Vài năm gần đây, chỉ cần thời tiết se lạnh, tuyến phố lập tức trở thành phim trường ngoài trời với hàng trăm cô gái trong tà áo dài, váy vóc rực rỡ tạo dáng bên những gánh hoa cúc hoạ mi, hoa thược dược,...
Những năm trước, cứ đến cuối thu đầu đông con phố Phan Đình Phùng lại tấp nập người tới chụp ảnh.
Những gánh hoa tươi như một thứ "đặc sản" trên con đường này thu hút nhiều người.
Thế nhưng năm nay, khung cảnh ấy gần như biến mất. Tuyến phố từng đông nghẹt người nay bỗng thoáng đãng đến lạ. Hai bên vỉa hè sạch sẽ, rộng mở, không còn dòng người chen chân chụp ảnh. Chỉ lác đác vài người dân tập thể dục và vài nhiếp ảnh gia đứng chờ khách trong cảnh “ế” chưa từng có.
Những điểm check-in từng gây sốt, như khu vực Cửa Bắc và nhà thờ Cửa Bắc thưa vắng, khác hẳn không khí rộn ràng của các mùa trước.
Sự thay đổi bất ngờ này xuất phát từ chiến dịch lập lại trật tự đô thị được phường Ba Đình triển khai trong nhiều ngày qua.
Lực lượng công an phường và tổ tự quản túc trực dọc tuyến đường, liên tục tuần tra để nhắc nhở và xử lý các trường hợp dừng đỗ trái phép, lấn chiếm vỉa hè hoặc tụ tập gây cản trở giao thông.
Những gánh hàng hoa, vốn là “đạo cụ” tạo nên vẻ thơ mộng của con phố cũng tạm dừng hoạt động theo quy định.
Khi những “phông nền hoa” biến mất, lượng người đổ về chụp ảnh giảm mạnh. Một số quán cà phê dọc tuyến phố được yêu cầu siết chặt việc để xe đúng nơi quy định, tránh tái diễn tình trạng xe dựng tràn lan trên vỉa hè.
Hiện tại, một phần vỉa hè đã được kẻ vạch trắng, tạo không gian để xe ngăn nắp, đảm bảo lối đi bộ thông thoáng.
Một nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Việc lập lại trật tự là đúng, nhưng nếu có một khu vực được quy hoạch riêng cho mọi người chụp ảnh sẽ dung hòa được tất cả, vẫn giữ được nét đẹp mùa hoa mà không ảnh hưởng tới giao thông và trật tự đô thị.”
Những nơi để xe được quy định rõ ràng trước mỗi cơ quan, công sở, nhà hàng ở đây.
Ông Nguyễn Đình Hùng, người dân sống gần khu vực, cho biết: “Mọi năm cứ đến tầm này là đường tắc nghẽn vì người chụp ảnh đông quá. Dạo này đi làm về thấy đường thoáng hẳn, phố trở lại vẻ cổ kính, yên bình như xưa.”
Dù không còn cảnh nhộn nhịp như mọi năm, phố Phan Đình Phùng vẫn giữ nguyên vẻ cuốn hút với hàng sấu già rợp bóng, những bức tường rêu phong cổ kính và sắc nắng vàng cuối năm tạo nên vẻ đẹp trầm lặng hiếm nơi nào có được.