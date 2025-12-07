Cảnh lạ trên con đường lãng mạn đông ‘nàng thơ’ nhất Hà Nội

Một nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Việc lập lại trật tự là đúng, nhưng nếu có một khu vực được quy hoạch riêng cho mọi người chụp ảnh sẽ dung hòa được tất cả, vẫn giữ được nét đẹp mùa hoa mà không ảnh hưởng tới giao thông và trật tự đô thị.”