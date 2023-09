Cánh chim lạ - Piano Casio PX-S7000 hứa hẹn khuynh đảo cộng đồng yêu nhạc

Người thành công luôn có lối đi riêng và Casio đã tạo ra một sản phẩm riêng biệt không giống bất kì cây đàn piano điện nào trước đây. Liệu nước đi táo bạo này có mang đến thành công không?

Rất nhiều nghệ sĩ luôn muốn phá vỡ khuôn mẫu của đàn piano và đó là lý do Casio PX-S7000 ra đời, nó hiện đại và có sự khác biệt lớn về ngoại hình.

Đàn piano điện Casio PX-S7000

Gây ấn tượng với màu Harmonious Mustard độc đáo

Ngoài hai màu sắc đen và trắng tiêu chuẩn, điều đặc biệt của Casio PX-S7000 là màu vàng mù tạt - Harmonious Mustard. Xin nhấn mạnh rằng đây là màu sắc chưa từng xuất hiện trên bất cứ cây đàn piano điện nào trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả những người yêu nhạc sẽ đều nhận diện được PX-S7000 khi bạn sở hữu. Nó sẽ mang đến cảm giác như bạn đang sở hữu một sản phẩm limited edition (phiên bản giới hạn) hoặc là bespoke (cá nhân hóa) mặc dù không phải.

Đàn piano điện Casio PX-S7000 ấn tượng với phiên bản màu vàng mù tạt - Harmonious Mustard.

Không chỉ là một nhạc cụ mang đến sự khác biệt cho những nghệ sĩ cá tính, PX-S7000 còn là một sản phẩm trang trí nội thất hiện đại và độc đáo không chỉ mang đến sự thẩm mỹ hơn cho không gian mà còn trông rất đẹp từ mọi góc nhìn. Cùng với loa 4 chiều và chế độ âm thanh vòm càng cho phép chủ sở hữu có thể bày trí nó ở bất kì đâu như dựa vào tường, trên bàn hoặc ở giữa phòng mà không ảnh hưởng đến âm sắc của nhạc cụ.

Casio PX-7000 như một sản phẩm trang trí nội thất hiện đại và độc đáo

Ngoài thiết kế màu sắc, Casio PX-S7000 còn gì nổi bật?

Ngoại hình và thiết kế đẹp mắt, nhưng đàn piano phải cho âm thanh hay và cảm giác chơi tốt nếu không tất cả sẽ trở nên vô nghĩa vì đây vẫn là một nhạc cụ chứ không chỉ là một món đồ trang trí!

Casio PX-S7000 có 3 phiên bản màu cho bạn lựa chọn

Casio PX-S7000 sử dụng công cụ âm thanh Morphing AiR đa chiều (Multi-Dimensional Morphing AiR Sound Source) được lấy dựa trên những mẫu tuyệt vời của Hamburg Steinway, New York Steinway và cây grand piano dành cho hòa nhạc C. Bechstein D282, được Casio gọi là Hamburg Grand, New York Grand và Berlin Grand. Mỗi cây đàn piano được thể hiện bằng một phiên bản tiêu chuẩn, tươi sáng và êm dịu.

Casio PX-S7000 sử dụng âm thanh Morphing AiR đa chiều (Multi-Dimensional Morphing AiR Sound Source)

Bên cạnh đó bàn phím với lớp hoàn thiện được dập nổi giống ngà voi tự nhiên với phím trắng và phím đen kết cấu giống gỗ mun tạo nên bề mặt nhám giúp các ngón tay bám phím, có độ nẩy tự nhiên tạo cảm giác chơi chân thực như một cây đàn grand piano thực thụ.

Cánh chim lạ hứa hẹn khuynh đảo cộng đồng yêu nhạc

Rõ ràng Casio đã đặt mục tiêu tạo ra điều gì đó thật sự khác biệt với PX-S7000. Cây đàn piano điện này gạt bỏ truyền thống sang một bên, lựa chọn một vẻ ngoài cực kỳ phong cách và hiện đại. Mặc dù có giá tiền khá đắt khi so sánh với phần còn lại nhưng giá trị của nó cũng hoàn toàn vượt trội hơn ở âm thanh, khả năng chơi và thiết kế mới táo bạo.

PX-S7000 đột phá với phong cách và hiện đại

Chắn chắn Casio PX-S7000 sẽ là cánh chim lạ hứa hẹn khuynh đảo cộng đồng yêu nhạc trong thời gian tới!

Liên hệ Việt Thương Music:

Hotline: 1800 6715.

Facebook: Việt Thương Music.

Website: www.vietthuong.vn.