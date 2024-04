Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Công an hướng dẫn định danh cấp độ 3, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Mới đây, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng TP Cần Thơ phát hiện một số đối tượng mạo danh cơ quan Công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, làm định danh điện tử mức độ 3 nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo đó, các đối tượng sử dụng các sim điện thoại không chính chủ (sim rác) như 08330306xx, 08120572xx... gọi điện thoại cho người dân để hướng dẫn cài đặt, xác nhận thông tin dữ liệu dân cư. Sau đó, đối tượng yêu cầu kết bạn qua ứng dụng Zalo và gửi liên kết https://dichvucong.nfgov.com, hướng dẫn người dân tải ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công an (dichvucong.apk) về điện thoại di động, cài đặt, cung cấp các thông tin như căn cước công dân, ngày tháng năm sinh, thông tin ngân hàng, xác thực khuôn mặt...

Trường hợp người dân đã cài đặt và khai báo thông tin trên ứng dụng giả mạo, các đối tượng có thể sử dụng thông tin trên để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân mà không cần cung cấp số tài khoản và mã OTP của các ngân hàng để xác nhận.

Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ các nguồn không rõ

Trước đó, tình trạng tương tự cũng được Công an tỉnh Tây Ninh thông báo. Theo đó, một nhóm đối tượng sử dụng hai số điện thoại 08330306xx, 08120572xx nói giọng miền Nam, xưng tên Phạm Quang Tuấn và Anh Thư, cán bộ Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) để lừa đảo.

Kẻ lừa đảo gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin về căn cước công dân (CCCD) và làm định danh điện tử mức độ 3 nhằm đánh cắp thông tin cá nhân; hoặc yêu cầu người dân vào các đường link độc để đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng…

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người tự xưng cán bộ Công an gọi điện để làm CCCD, định danh cấp độ 3

Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng gọi điện để làm CCCD, định danh điện tử mức độ 3. Người dân cần làm CCCD, định danh điện tử cần liên hệ làm việc trực tiếp tại cơ quan chức năng.

Chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại Iphone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, từ các đường link lạ; không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị; không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân qua điện thoại.

Khi có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân kịp thời thông báo ngay cho cơ quan Công an xã, phường, thị trấn gần nhất để kịp thời ngăn chặn và được hướng dẫn giải quyết.