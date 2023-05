Cảnh báo lừa ''bảo kê'' thi đỗ tiếng Hàn

Đây là cảnh báo của Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, trước kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động có nguyện vọng sang Hàn Quốc làm việc.

Kỳ thi được tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng vào tháng 6, các công tác ra đề thi, chấm thi, sắp xếp ca thi, chỗ ngồi và giám thị trong phòng thi tiếng Hàn do phía Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc chủ trì thực hiện.

Phòng thi được giám sát bởi camera trực tuyến kết nối với phía Hàn Quốc. Người lao động bị phát hiện có các hành vi tiêu cực sẽ bị lập biên bản và cấm tham gia chương trình sang Hàn Quốc làm việc trong 4 năm.

Hiện cả nước đã có trên 23.000 lao động đăng ký dự thi trong khi thông báo tuyển dụng lao động Việt của phía Hàn Quốc trong năm nay chỉ lấy một nửa số này.

Dự báo các ngành giảm tuyển dụng lao động

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, dù thị trường lao động có sự phục hồi với các ngành điện tử và chế biến thực phẩm tăng nhu cầu sử dụng lao động, tuy nhiên vẫn có một số ngành sẽ cắt giảm nhu cầu tuyển dụng, chủ yếu trong các ngành thâm dụng lao động là may mặc, sản xuất chế biến gỗ, sao chép bản ghi các loại.

Đông Nam Bộ là vùng bị ảnh hưởng nặng nhất do tình trạng giảm sút đơn hàng của nhiều doanh nghiệp lớn với tỷ lệ thiếu việc làm khu vực này tăng lên 1,75% so với 1,52% của quý trước, đi ngược với xu hướng giảm chung của cả nước. Ngoài nguyên nhân thiếu đơn hàng còn do xu hướng doanh nghiệp sẽ giảm dần lao động tay nghề thấp, ưu tiên giữ lao động có trình độ cao vì họ có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều công việc khác nhau.