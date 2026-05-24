Cảnh báo! Bật điều hòa sau nửa năm không dùng, người đàn ông 32 tuổi bất ngờ nhập viện cấp cứu

Bật điều hòa sau nửa năm, người đàn ông phải vào viện

Những ngày nắng nóng, điều hòa gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Sau nhiều tháng "đắp chiếu", không ít người có thói quen bật máy ngay khi thời tiết oi bức trở lại mà bỏ qua bước vệ sinh, bảo dưỡng. Tuy nhiên, một trường hợp tại Trung Quốc mới đây khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại thói quen tưởng như vô hại này.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại thành phố Vũ Hán. Bác sĩ Bào Mẫn, Bệnh viện số 3 Vũ Hán, cho biết bệnh viện từng tiếp nhận một nam bệnh nhân 32 tuổi trong tình trạng sức khỏe chuyển biến nghiêm trọng sau vài ngày dùng điều hòa không được làm sạch.

Trước đó, người đàn ông này đã bật chiếc điều hòa trong nhà sau khoảng nửa năm không sử dụng. Do thời tiết nóng bức, anh dùng liên tục trong 3 ngày. Không lâu sau, cơ thể bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao, đau nhức toàn thân và ho khan.

Ban đầu, bệnh nhân cho rằng mình chỉ bị cảm cúm thông thường nên tự mua thuốc về uống. Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà còn nặng thêm. Anh bắt đầu cảm thấy tức ngực, khó thở kéo dài. Khi được đưa tới bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện phổi trái của bệnh nhân đã bị nhiễm trùng trên diện rộng.

Sau quá trình xét nghiệm, nam bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh Legionnaires, một dạng viêm phổi nghiêm trọng do vi khuẩn Legionella gây ra. Tình trạng nặng buộc anh phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị tích cực. May mắn, sau khi được can thiệp kịp thời, người đàn ông đã qua cơn nguy hiểm.

Điều gì ẩn trong chiếc điều hòa lâu ngày không vệ sinh?

Theo bác sĩ Bào Mẫn, điều hòa lâu ngày không sử dụng có thể tích tụ nhiều bụi bẩn, da chết, nấm mốc và vi sinh vật trong các bộ phận như lưới lọc, dàn bay hơi, khay hứng nước, cánh quạt gió. Khi máy được bật trở lại, luồng khí lạnh có thể cuốn theo các tác nhân này phát tán vào không gian phòng kín.

Điều đáng nói là nhiều gia đình chỉ tháo lưới lọc ra rửa rồi cho rằng máy đã sạch. Trong khi đó, các bộ phận nằm sâu bên trong như dàn lạnh, cánh quạt, máng nước mới là nơi dễ tích tụ độ ẩm và chất bẩn. Đây có thể là môi trường thuận lợi để nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi nếu không được vệ sinh đúng cách.

Với bệnh Legionnaires, các tổ chức y tế như WHO và CDC Mỹ cho biết vi khuẩn Legionella thường phát triển trong môi trường nước ấm, nước tù đọng hoặc các hệ thống có tạo hơi nước, khí dung như tháp giải nhiệt, hệ thống nước nóng lạnh, bồn tắm sục, máy tạo ẩm hoặc một số hệ thống điều hòa trung tâm. Con người có thể nhiễm bệnh khi hít phải các hạt nước li ti chứa vi khuẩn.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo cần nhìn nhận vấn đề một cách thận trọng. Không phải mọi chiếc điều hòa gia đình đều là nguồn lây Legionella điển hình, nhất là những thiết bị không sử dụng nước để làm mát không khí. Tuy nhiên, điều hòa để lâu không vệ sinh vẫn có thể phát tán bụi bẩn, nấm mốc, vi sinh vật gây kích ứng đường hô hấp, đặc biệt trong phòng kín, ít thông gió.

Người có sức đề kháng yếu, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp mạn tính hoặc đang có bệnh nền là nhóm cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị làm mát lâu ngày chưa được bảo dưỡng.

Trước khi bật điều hòa trở lại, đừng bỏ qua bước này

Bệnh Legionnaires thường có biểu hiện giống cảm cúm hoặc viêm phổi thông thường ở giai đoạn đầu. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, chán ăn, ho khan. Một số trường hợp có thể kèm đau bụng, tiêu chảy, lơ mơ, khó thở. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, gây suy hô hấp và đe dọa tính mạng.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo, trước khi sử dụng điều hòa sau thời gian dài không hoạt động, người dân nên vệ sinh thiết bị kỹ lưỡng. Việc đầu tiên là ngắt nguồn điện, tháo và làm sạch lưới lọc, lau bụi phần vỏ ngoài, kiểm tra khu vực cửa gió. Nếu máy có mùi ẩm mốc, tiếng ồn bất thường, làm lạnh kém hoặc đã lâu chưa bảo dưỡng, nên gọi thợ chuyên nghiệp để vệ sinh sâu dàn lạnh, quạt gió, máng nước và kiểm tra toàn bộ hệ thống.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, không nên đóng kín phòng suốt thời gian dài. Người dùng nên mở cửa thông gió định kỳ, giữ phòng khô thoáng, tránh để nhiệt độ quá thấp và cần vệ sinh điều hòa theo chu kỳ, nhất là trước mùa nắng nóng.

Một chiếc điều hòa sạch không chỉ giúp làm mát hiệu quả hơn, tiết kiệm điện hơn mà còn giảm nguy cơ phát tán bụi bẩn, nấm mốc trong không khí. Trước khi nhấn nút bật sau nhiều tháng không dùng, vài chục phút vệ sinh có thể là bước nhỏ nhưng giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Theo Sohu, Sina, 163