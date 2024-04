Căng đét: Nữ ca sĩ nổi tiếng bị tố bán bí mật tình ái của chị em tốt trong showbiz để trả thù vụ rò rỉ ảnh nhạy cảm

Sáng 6/4, tờ Xports News đưa tin “bông hồng lai” hot nhất Kpop Jeon Somi bất ngờ dính nghi vấn “bán đứng” chị em tốt Chaeyoung (TWICE), tiết lộ bí mật đời tư của đối phương cho bên thứ 3. Theo nguồn tin, nghi vấn rộ lên xuất phát từ mối liên quan của Jeon Somi với các tin tức về Chaeyoung mới đây.

Cụ thể, vào tối muộn 2/4 (giờ Việt Nam), Chaeyoung gây xôn xao khi đăng ảnh khoe nội y táo bạo bên Somi lên story Instagram rồi xoá ngay sau vài giây. Tấm hình được chia sẻ rầm rộ, khiến cả mỹ nhân TWICE lẫn bông hồng lai đình đám hứng “gạch đá” tới tấp từ nhiều khán giả. Sau đó đúng 2 ngày, Chaeyoung bất ngờ bị khui đang hẹn hò “quái vật nhạc số” xứ Hàn Zion.T hơn 10 tuổi. Đáng nói, Somi lại được cho là người mai mối cho thành viên TWICE và nam ca sĩ nổi tiếng. Xâu chuỗi các dữ kiện, nhiều khán giả đặt nghi vấn Somi đã bán thông tin Chaeyoung yêu đương Zion.T nhằm mục đích trả thù sau khi bị mỹ nhân TWICE đăng ảnh nhạy cảm.

Somi bất ngờ bị tố bán thông tin hẹn hò của người bạn thân Chaeyoung

Tối 4/2 (giờ Việt Nam), Chaeyoung bất ngờ bị khui đang hẹn hò đàn anh Zion.T

Trước đó 2 ngày, Chaeyoung “trượt tay” đăng lên story Instagram hình ảnh tạo dáng táo bạo bên Somi

Somi - Chaeyoung trở thành chị em tốt ngay khi còn cùng tham gia show sống còn SIXTEEN

Trong khi đó, “bông hồng lai” 10X thân thiết với nam ca sĩ Zion.T vì cùng trực thuộc công ty quản lý THE BLACK LABEL

Netizen hiện tranh cãi nảy lửa quanh tin đồn Somi rò rỉ bí mật đời tư của chị em tốt Chaeyoung. Trên các diễn đàn, 1 bộ phận khán giả cho rằng “bông hồng lai” 10X thực sự có liên quan tới việc thành viên TWICE lộ tin yêu đương đàn anh.

Bên cạnh đó, phần đông netizen lại lên tiếng bênh vực Somi khi khẳng định mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên: “Tôi nghĩ không có chuyện Somi bán thông tin đời tư của Chaeyoung đâu. Tất cả chỉ là sự trùng hợp”, “Somi thân với cả Chaeyoung lẫn Zion.T nhưng điều đó chưa đủ để khẳng định Somi đã mai mối cho cặp đôi này”, “Tôi không nghĩ Somi dại dột tới mức bán thông tin đời tư của Chaeyong ngay sau khi thành viên TWICE đăng lên story Instagram hình ảnh gây tranh cãi đó”, “Tin đồn này thật nực cười. Somi đâu ngốc đến mức đi tung tin hẹn hò của Chaeyoung ngay giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng’ như thế này. Somi gần đây chưa đủ phiền não à?”... Được biết, gần đây “bông hồng lai” hot nhất Kpop hứng chỉ trích vì bán sản phẩm làm đẹp với giá đắt đỏ.

Phần đông khán giả lên tiếng bênh vực Somi khi nhấn mạnh vào việc nữ ca sĩ không để lộ tin yêu đương của thành viên TWICE

