Cận visual cam thường của vợ sắp cưới Hồ Quang Hiếu, phản ứng ra sao khi bị nhận xét "có bạn trai nên catwalk hiền hơn trước"?

Mới đây, trong một sự kiện người mẫu, Tuệ Như - vợ sắp cưới Hồ Quang Hiếu - gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện casting. Từng có 2 năm kinh nghiệm làm mẫu ảnh, vợ sắp cưới của Hồ Quang Hiếu tự tin sải bước trước đám đông.

Trong lần xuất hiện này, Tuệ Như diện mẫu đầm đen ôm body được thắt chéo phần cổ giúp cô khoe đường xương quai xanh gợi cảm. Nhan sắc qua camera thường của người đẹp gốc Cà Mau lần này cũng đã lấy lại phong độ.

Tuy nhiên, về phần catwalk, Tuệ Như lại có màn thể hiện chưa nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo. Cụ thể, ban giám khảo nhận xét phần catwalk của vợ sắp cưới Hồ Quang Hiếu thiếu năng lượng hơn trước đây: "Lần này hình như em có bạn trai rồi nên đi hiền lại, chắc em catwalk lần nữa vì chưa thấy được năng lượng gì". Trước nhận xét của BGK, Tuệ Như nhất thời không có phản ứng lại, cô chỉ bật cười và sau đó thực hiện lại phần catwalk của mình.

Phần catwalk nhận nhiều ý kiến trái chiều của vợ sắp cưới Hồ Quang Hiếu - Clip: Đi Soi Sao Đi

Phần catwalk bị nhận xét là đơ cứng của Tuệ Như

Không chỉ ban giám khảo mà netizen khi xem clip catwalk của Tuệ Như cũng đồng quan điểm cô đi khá hiền và không có điểm nhấn. Nhiều người nhận xét vợ sắp cưới của Hồ Quang Hiếu đi có phần đơ cứng, chưa chắc chắn. Phần tạo dáng cũng khá bình thường, chưa có được sự khác biệt.

Một số bình luận của cư dân mạng: "Cái tay cứng quá đi", "đi hơi lạ", "bạn này chắc hợp chụp look book chứ walk nhiều khi còn non quá luôn, nhưng em còn trẻ cố gắng học hỏi và luyện là ok mà",....

Phản ứng của Tuệ Như khi bị nhận xét kể từ khi có bạn trai catwalk không còn năng lượng - Clip: Đi Soi Sao Đi

Sau 3 tháng quen nhau, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như quyết định về chung một nhà. Chuyện tình cảm của cả hai nhận được sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt là Tuệ Như, kể từ khi công khai chuyện tình cảm, cô được dân tình để mắt đến nhiều hơn. Những đoạn clip bắt cận nhan sắc của cô hay khoảnh khắc tình cảm bên Hồ Quang Hiếu được netizen bàn luận rôm rả.

Kể từ khi công khai tình cảm với Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như được khán giả quan tâm nhiều hơn

Ảnh: Tổng hợp