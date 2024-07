Cần Thơ: Đề nghị khởi tố Youtuber "Jimmy Huỳnh"

Huỳnh Trung Hiếu sinh năm 1975, trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Theo tài liệu điều tra, ngày 20/3/2019, Hiếu thuê ô tô của bà Vưu Thanh Hà (tỉnh Bạc Liêu) với giá 11 triệu đồng/tháng để đưa đón nhân viên cho công ty ở Cần Thơ.

Trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử lại, Hiếu lập kênh Youtube Góc Nhìn Jimmy Huỳnh, chuyên cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm, bôi nhọ uy tín cơ quan tổ chức, nhân phẩm người khác.

Đến tháng 5/2019, Hiếu mang ô tô này đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Thời gian này, Hiếu vẫn trả tiền thuê xe nên bà Hà không phát hiện ra sự việc. Đến tháng 6/2021, Hiếu không trả tiền thuê xe nữa mà có dấu hiệu lẩn tránh nhưng mãi tới tháng 11/2021, bà Hà phát hiện ô tô đang được một người đàn ông khác không liên quan điều khiển, nghi ngờ nên bà Hà đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 30/9/2022, TAND TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đưa vụ việc ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hiếu 3 năm 6 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ở phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Cấp phúc thẩm nhận định vụ việc xảy ra ở TP Cần Thơ, thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử thuộc các cơ quan tố tụng tại TP Cần Thơ.

Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ kết luận Hiếu có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Trung Hiếu về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong thời gian tại ngoại chờ điều tra, Hiếu sử dụng kênh Youtube "Góc nhìn Jimmy Huỳnh – Jimmy Huỳnh’s View", đưa thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm người khác.

Ngày 21/6/2023, Công an TP Cần Thơ từng ra quyết định xử phạt Hiếu số tiền 7.5 triệu đồng về hành vi nói trên.