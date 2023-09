Cần làm rõ vụ Facebook đầu bếp Võ Quốc có nội dung xúc phạm nhà báo, báo chí

Chiều 13-9, tại một trường ĐH thuộc Đại học Quốc gia TPHCM diễn ra buổi trò chuyện "Sáng tạo với chất Việt", diễn giả là biên kịch Bình Bồng Bột có nói rằng: "Thái hậu Dương Vân Nga là người phụ nữ duy nhất trên thế giới, trong lịch sử nhân loại ngủ với hai vua. Thái hậu là vợ của vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành...".

Có thể nói ông Bình Bồng Bột đã sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, lệch lạc và phản cảm đối với lịch sử trước mặt đông đảo sinh viên. Hơn nữa, lịch sử không phải để sử dụng cho một sân khấu tấu hài, bỡn cợt hay đưa ra làm một trò đùa câu view mà lịch sử đó là tinh hoa và giá trị văn hóa của cả dân tộc. Trước sự việc này, có rất nhiều ý kiến phản ánh hành vi của Bình Bồng Bột.

Sau một thời gian im lặng thì Bình Bồng Bột đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Mặc dù Bình Bồng Bột đã lên tiếng xin lỗi và nhận sai nhưng nick name Facebook Vo Quoc lại có hành động share lại bài xin lỗi của Bình Bồng Bột và ghi nội dung rất tục tĩu, bẩn thỉu, vô văn hóa xúc phạm báo chí và nhà báo đã từng viết bài về Bình Bồng Bột.

Một bài viết sau buổi nói chuyện của Bình Bồng Bột

Võ Quốc tên đầy đủ là Võ Đình Quốc (SN 1980, quê Bình Phước) được biết tới là một đầu bếp nổi tiếng và tham gia nhiều chương trình trên đài truyền hình, được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Sau phát ngôn thiếu chuẩn mực, nội dung đã bị xóa và đầu bếp Võ Quốc cho rằng Facebook của mình bị hack.

Theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ), nếu thật sư đầu bếp Võ Quốc đăng nội dung "dơ" và "tục" như vậy thì có thể bị xử lý theo luật định.

Theo đó, điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử quy định có thể phị phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Đồng thời, bị buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo quy định tại Điều 331 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sau:

Người lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

"Mỗi cá nhân có quyền tự do ngôn luận tuy nhiên phải có chừng mực tuân thủ theo quy định pháp luật và đạo đức mang tính xây dựng chứ không phải là một trò đùa, câu view, câu like, bỡn cợt trên những giá trị lịch sử mà ông cha đã gây dựng. Nếu đầu bếp Võ Quốc cho rằng mình bị hack nick Facebook và đối tượng đăng nội dung xúc phạm nhà báo, báo chí thì cần phải yêu cầu cơ quan công an, an ninh mạng, cơ quan quản lý văn hóa vào cuộc để làm rõ. Đồng thời, việc nội dung đăng tải trên Facebook Võ Quốc mang tính nhục mạ, nặng nề và vô văn hóa, cho nên việc vào cuộc của các cơ quan chức năng là điều cần thiết", luật sư Lưu Tấn Anh Toàn nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 23-9 về vụ lùm xùm liên quan đến đầu bếp Võ Quốc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết qua theo dõi sát tình hình thông tin, báo chí trên địa bàn, Sở đã nắm được thông tin vụ việc trên. Hiện nay, Facebook có tên "Vo Quoc" đã đóng.

Theo ông Lâm Đình Thắng, do đối tượng không ở TPHCM, nội dung không đề cập cụ thể đến báo chí TPHCM nên ngay sau khi nắm tình hình, rà soát và tổng hợp thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo lên Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý theo thẩm quyền. Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi thông tin trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) về báo chí, xuất bản, thông tin… trên địa bàn TPHCM.