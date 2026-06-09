Cận cảnh thiết bị kỳ lạ giá 12 triệu đồng giúp tuyển Anh thoát khỏi nắng nóng khủng khiếp ở World Cup

Tuyển Anh tìm cách giúp cầu thủ giảm nhiệt khi thi đấu ở Mỹ.

Trong bối cảnh World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất lịch sử về mặt thời tiết, HLV tuyển Anh Thomas Tuchel đã nhanh chóng khẳng định dấu ấn bằng việc áp dụng những công nghệ tối tân nhất nhằm tối ưu hóa phong độ cho các học trò. Mới đây, chiến lược gia người Đức đã cho ra mắt một "vũ khí bí mật" đặc biệt là thiết bị làm mát lòng bàn tay trị giá 349 bảng Anh (khoảng 12 triệu VNĐ) nhằm giúp các cầu thủ "Tam sự" đối phó với cái nóng lên tới 33 độ C.

Thiết bị cầm tay không dây mang tên Therabody CryoTherm Palm hiện đang được thử nghiệm tại trại huấn luyện của đội tuyển Anh ở Florida (Mỹ). Dù sản phẩm chưa được mở bán rộng rãi tại thị trường Anh, thiết bị này đã nhanh chóng trở thành vật bất ly thân của các ngôi sao triệu đô trong các buổi tập lẫn các quãng nghỉ tiếp nước trên sân.

Thiết bị cầm tay không dây mang tên Therabody CryoTherm Palm (Ảnh: Therabody)

Nhìn bề ngoài, việc chỉ làm mát lòng bàn tay khi toàn bộ cơ thể đang đẫm mồ hôi nghe có vẻ vô lý, nhưng quyết định của Tuchel hoàn toàn dựa trên những cơ sở khoa học thể thao đột phá. Lòng bàn tay (cùng với lòng bàn chân và khuôn mặt) vốn chứa một mạng lưới mạch máu đặc biệt gọi là "arteriovenous anastomoses" đóng vai trò như những "bộ tản nhiệt" tự nhiên của cơ thể.

Khi các cầu thủ nắm chặt thiết bị, dòng máu đi qua lòng bàn tay sẽ được làm lạnh nhanh chóng, sau đó tuần hoàn ngược trở lại tim và đi khắp cơ thể. Phương pháp này giúp hạ thân nhiệt vùng lõi nhanh hơn nhiều so với việc dùng túi đá hay quạt gió truyền thống. Nhờ kiểm soát được thân nhiệt, các cầu thủ sẽ giảm thiểu đáng kể tình trạng kiệt sức vì nóng, đẩy nhanh quá trình hồi phục và duy trì được hiệu suất vận động ở cường độ cao trong suốt 90 phút.

Tuyển Anh và các đội tuyển phải đối mặt thời tiết nắng nóng ở Mỹ (Ảnh: PA)

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này của Thomas Tuchel được đánh giá là vô cùng thức thời. Vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng nắng nóng cực đoan do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết. Ngay trong trận ra quân gặp Croatia tại Dallas (Texas), đội tuyển Anh sẽ phải thi đấu dưới cái nóng thiêu đốt 33 độ C. Sau đó, họ sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng đầy thử thách trước các đối thủ Costa Rica, Ghana và Panama.