Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ TP.HCM kiêm Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, cho biết Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập trên cơ sở nền tảng là các lực lượng công an địa phương, bao gồm 3 tiểu đoàn trực thuộc là biên chế quân số ở các phòng nghiệp vụ và công an 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức để đóng quân trên các địa bàn, cụm, khu an ninh