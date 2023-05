Cận cảnh nhan sắc thời trẻ của Vương hậu Camilla: Luôn mang tiếng là "tiểu tam" kém sắc hơn Công nương Diana nhưng liệu có đúng?

Dù đã chính thức trở thành vợ chồng với vua Charles kể từ năm 2005 (lúc đó là Thái tử Charles) nhưng cho đến thời điểm hiện tại bà vẫn thường xuyên bị so sánh với Công nương Diana, người vợ cũ quá cố của vua Charles.

Chuyện tình tay ba của vua Charles đã từng gây chấn động hoàng gia

Theo đó, chuyện tình tay ba giữa Camilla Parker Bowles, vua Charles và công nương Diana vào thời điểm đó đã từng gây chấn động lịch sử hoàng gia và tốn biết bao giấy mực của truyền thông.



Bà luôn bị đồn là "người thứ 3" chen chân vào cuộc tình giữa vua Charles và Diana khiến cho tình cảm của cặp đôi ngày càng xa cách và dẫn đến ly hôn. Đặc biệt, do Công nương Diana lại là người sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút và là thần tượng của vô số người nên "tình địch" Camilla không trách khỏi việc bị so sánh và luôn được cho là kém sắc so với cố công nương.

Tuy nhiên, những bức hình thời trẻ của vương hậu tương lai chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ của mình khi Camilla cũng không kém phần duyên dáng và xinh đẹp khi bà còn trẻ.

Bà Camilla thời trẻ có ngoại hình duyên dáng và nữ tính

Bà thu hút nhiều sự chú ý khi ăn diện đến các bữa tiệc sang trọng

Bà Camilla thực chất không hề kém sắc như lời đồn

Nguồn: Express