Cận cảnh loạt trụ sở sắp di dời khỏi nội thành Hà Nội

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (Tổng Công ty Cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị di dời khỏi nội đô. Khu “đất vàng” trên đường Hoàng Hoa Thám hiện là trụ sở chính đồng thời là nơi sản xuất bia của doanh nghiệp. Tiền thân của Habeco là Nhà máy Bia Hommel do người Pháp xây dựng năm 1890. Năm 1958, Habeco cho ra đời chai bia đầu tiên do người Việt sản xuất. Từ đó, các dòng bia mang thương hiệu Habeco trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực Hà Nội và được người tiêu dùng trong nước lẫn quốc tế ưa chuộng.