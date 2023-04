Camila Cabello chính thức thừa nhận “yêu lại từ đầu” Shawn Mendes

Sau khi bị bắt gặp hôn nhau đắm đuối tại Coachella, 1 phóng viên đã "tóm sống" Camila Cabello và Shawn Mendes đang vui vẻ ra về cùng những người bạn ở hậu trường. Phóng viên đã lớn tiếng đặt câu hỏi cho Camila Cabello: "Các bạn vậy là đã quay lại với nhau rồi ư?", ngay sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1997 đã cười tươi, vừa thẹn thùng nói lớn: "Đúng rồi cưng à!". Shawn Mendes đi ngay sau Camila Cabello không lên tiếng phản đối. Như vậy, không còn là lời đồn đại, cặp đôi Camila Cabello và Shawn Mendes đã chính thức tái hợp.

Shawn Mendes sau đó đã mở cửa chiếc xe đang chờ sẵn, đón Camila Cabello vào xe. Cả hai di chuyển về nhà, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc trong khi những người bạn xung quanh đùa giỡn vui vẻ.

Camila và Shawn tại hậu trường Coachella.

Shawn Mendes và Camila Cabello "bén duyên" với nhau kể từ năm 2015, sau màn hợp tác trong ca khúc I Know What You Did Last Summer. Nhiều năm sau đó, cả hai vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết, được nhiều khán giả "đẩy thuyền" nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 2019, chỉ một thời gian ngắn sau khi cùng hợp tác trong MV Señorita, cặp đôi chính thức công khai việc hẹn hò. Thời điểm đó, cả hai được xem như đôi "tiên đồng ngọc nữ" của Hollywood.



Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Tin tức và hình ảnh hẹn hò của họ luôn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng quốc tế. Cả hai cũng đã có nhiều tháng ở bên nhau trong thời điểm giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Tình cảm cả hai dành cho nhau được ngưỡng mộ từ những hình ảnh đời thường, các bài phỏng vấn cho đến những lần diễn cùng nhau.

Tuy nhiên, tháng 11/2021, cả hai đăng bài cùng lúc trên Instagram Story với cùng một nội dung, xác nhận chia tay sau 2 năm mặn nồng. Trước đó vào đầu tháng 1, họ vẫn được bắt gặp đi chơi cùng nhau. Dù chia tay nhưng cả 2 vẫn xác định vẫn là bạn tốt của nhau sau đó. Cặp đôi cũng hẹn hò một số lần trong thời gian qua, nhưng rất chóng vánh. Hy vọng với lần tái hợp này, cặp đôi sẽ đi đến cái kết viên mãn đúng với nguyện ước của người hâm mộ.