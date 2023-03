Cầm vàng để vàng rơi, U20 Trung Quốc ngậm ngùi nhìn Hàn Quốc vào World Cup

Đúng như dự đoán, U20 Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn trước Trung Quốc tại tứ kết giải U20 châu Á 2023. U20 Hàn Quốc là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng hàng thủ Trung Quốc chơi chặt chẽ và quyết tâm. Họ không ngại va chạm để hạn chế những tình huống tổ chức tấn công của đối thủ. Trong khi đó, các học trò của HLV Kim Eun-jung bắt đầu chơi tạt bóng để hi vọng tận dụng lợi thế thể hình.

Phải đến phút 26, U20 Hàn Quốc mới có cơ hội đầu tiên sau cú dứt điểm của Kang Seong-jin. Nhưng thủ môn Li Hao đã làm chủ tình hình. Phút 38, Hàn Quốc gặp khó khăn lực lượng khi Lee Seung-won bị chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Moon Seung-min.

Những phút cuối hiệp 1, Sung Jin-young dứt điểm rất mạnh ở cự ly gần nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với U20 Hàn Quốc vì sự xuất sắc của thủ môn Li Hao - người cũng đã thi đấu rất hay ở vòng bảng. U20 Hàn Quốc cho thấy rõ sự bế tắc trong các pha phối hợp trung lộ trước lối chơi áp sát đầy quyết tâm bên phía Trung Quốc. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang đầu hiệp 2, U20 Trung Quốc gây bất ngờ với bàn thắng mở tỷ số. Phút 48, Mutalifu đi bóng dũng mãnh sát đường biên ngang nhưng thay vì đưa bóng vào trong, cầu thủ này lại quyết định dứt điểm ở góc rất hẹp không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên sôi nổi hơn. Phút 57, tiền đạo vào sân thay người Lee Yong-jun nhận bóng trong tình huống tấn công trung lộ và dứt điểm rất căng nhưng người chiến thắng vẫn là thủ môn Li Hao. Phút 61, trọng tài cho Hàn Quốc được hưởng một quả penalty sau khi bóng chạm tay một cầu thủ Trung Quốc. Kim Yong-hak không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội bóng xứ sở kim chi.

Trận đấu lại quay về thế trận giằng co. Vấn đề thể lực cũng khiến nhiều cầu thủ liên tục phải nằm sân. Đó là lý do khiến cuộc so tài này không có nhiều tình huống nguy hiểm trong 20 phút cuối.

Bước vào hiệp phụ, U20 Hàn Quốc là đội thi đấu tốt hơn và liên tục có bàn thắng. Phút 100, Sung Jin-young lập công giúp Hàn Quốc dẫn Trung Quốc 2-1. Chưa đầy 5 phút sau, Choi Seok-hyun đánh đầu hiểm hóc ghi bàn. Thắng 3-1, U20 Hàn Quốc vào bán kết và chính thức giành vé dự U20 World Cup.

Đội hình xuất phát

U20 Hàn Quốc: Kim Joon-hong (1); Park Chang-woo (2), Hwang In-taek (3), Choi Seok-hyun (4), Bae Seo-joon (6), Kim Yong-hak (7), Lee Seung-won (8), Bae Jun-ho (10), Kang Seung-jin (11), Kang Sang-yoon (14), Sung Jin-young (18)

U20 Trung Quốc: Li Hao (1); Hu Hetao (2), Yang Minjie (4), Liu Haofan (5), Aifeierding Aisikaer (7), Bao Shengxin (8), Zhang Yixuan (12), Xu Bin (14), Rongjun Xiang (15), Mutellip Iminqari (17), Nur Sherzat (21)