Cẩm nang vi vu Hà Nội nhân dịp concert BLACKPINK: Muôn vàn góc ''sống ảo'' gần SVĐ Mỹ Đình, đi cà phê từ sáng đến tối

Ngoài việc háo hức mong chờ Born Pink bùng nổ trên SVĐ Mỹ Đình, các bạn trẻ cũng tìm kiếm những địa điểm vui chơi trước thềm concert. Loạt địa chỉ ăn uống đã được nhiều người tìm kiếm ráo riết để lấp đầy ''chiếc bụng đói". Ngoài ra, những địa điểm check-in, vui chơi quanh Thủ đô cũng được hỏi han trong thời gian chờ 4 cô nàng BLACKPINK chính thức ghé thăm Việt Nam.

Ảnh: @Blackpinkofficial

Dù Hà Nội vốn dĩ đã vô cùng quen thuộc nhưng nhiều người vẫn chưa có dịp đặt chân tới. Đã bõ công đến đây thì ngại gì không thử mặc áo khoác chống nắng, nhảy lên xe rồi lượn quanh một vòng Thủ đô khám phá và trải nghiệm. Nếu ngại đi xa thì danh sách dưới đây vẫn có những địa điểm cực hay ho gần SVĐ Quốc gia Mỹ Đình cho các BLINK Việt tham khảo.

Các địa điểm không thể không đi ở Hà Nội

Hãy tranh thủ tham quan Nhà tù Hỏa Lò nổi tiếng nhé

Dù không phải là người Hà Nội nhưng chắc hẳn các bạn trẻ đã nghe qua cái tên Nhà tù Hỏa Lò một lần. Vì khu di tích lịch sử này đã phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội và sở hữu những giá trị lịch sử thiêng liêng. Thế nên, nhiều bạn trẻ mong muốn phải ghé thăm nơi này một lần khi có dịp ghé thăm Thủ đô và thời điểm này chính là cơ hội tuyệt vời.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Thai Cong

Bên trong Nhà tù Hỏa Lò gồm các phòng trưng bày kỷ vật của các chiến sĩ với biển ghi thông tin và khu nhà giam tái hiện lại cuộc sống trong thời kháng chiến. Trước khi bắt đầu hành trình tham quan, các bạn có thể thuê bộ đàm có tai nghe để nghe thuyết minh từng khu vực một cách sống động nhất nhé. Sau đó thì ngồi uống trà, ăn bánh lá bàng và chiêm nghiệm lại những kiến thức mình vừa đi qua thôi.

Thong thả ăn sáng tại phố cổ rồi dạo một vòng hồ Gươm yên bình

Đến thăm nơi đây lần đầu thì không thể không bỏ qua khu phố cổ, một địa điểm hội tụ rõ nét sắc màu Hà Nội nhất. Chỉ cần bước chân vào khu vực này thì "thiên đường ẩm thực" sẽ hiện ra trước mắt bạn. Nào là bún chả, phở truyền thống, bún đậu mắm tôm, bánh cuốn, miến trộn... vô cùng hấp dẫn, khó ai có thể cưỡng lại.

Không chỉ có nhiều hàng ăn đủ đầy đặc sản Thủ đô mà nơi đây còn mang vẻ đẹp trong kiến trúc, nếp sống và văn hóa đầy trầm lắng của cảnh vật, con người. Đặc biệt, mỗi một ngóc ngách của phố cổ Hà Nội đều hiện diện những phố nghề lâu đời khác nhau như: phố Hàng Bông chuyên bán chăn mền bằng bông, phố Hàng Quạt chuyên bán trang phục và đạo cụ sân khấu của những bộ môn nghệ thuật truyền thống...

Ảnh: Thạch Long

Và sau đó hãy dành chút thời gian để dạo một vòng hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) - trái tim của vùng đất Thủ đô. Do sở hữu vị trí vô cùng đắc địa với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng xung quanh nên chỉ cần ra hồ là ta có thể dễ dàng tham quan tòa soạn Hà Nội Mới, phố đi bộ, phố Tạ Hiện…

Lãng mạn khung cảnh hoàng hôn tại Hồ Tây

Được xem là điểm đến lãng mạn bậc nhất ở Hà Nội, hồ Tây được nhiều du khách tìm đến ngắm hoàng hôn và tận hưởng không gian yên bình, thư thái. Trải dài trên con đường Thanh Niên, ven hồ Tây sẽ là vị trí ngắm hoàng hôn ấn tượng. Đứng ở vị trí này, du khách sẽ được ngắm toàn bộ khung cảnh nhuộm màu vàng cam đẹp mắt. Ngoài việc ngắm cảnh đẹp, du khách cũng có thể chụp ảnh với dãy lan can ven hồ, tản bộ chậm rãi trong ánh hoàng hôn và ngồi hóng mát.

Ảnh: Reivew Hà Nội, Thạch Long

Cùng bạn bè hóng mát, nhâm nhi trà chanh ở Nhà thờ Lớn

Nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, độc đáo, Nhà thờ Lớn Hà Nội là điểm check in "cực nghệ" mà dân du lịch không thể bỏ qua. Nhà thờ Lớn cao 65m, có 2 tháp chuông cao gần 32m và được cố định bằng những trụ đá lớn. Nổi bật với những gam màu trầm, nhuốm thời gian cùng kiến trúc mô phỏng theo kiến trúc Nhà thờ Đức Bà Paris, nơi đây luôn là địa điểm được du khách trong nước và quốc tế yêu thích mỗi khi ghé thăm Thủ đô.

Ảnh: @Kyduyen1311, @Jayci

Vào những ngày hè, khu vực quanh Nhà thờ Lớn chính là tụ điểm vui chơi có sức hút bậc nhất Hà Nội. Mỗi tối, giới trẻ Hà thành và nhiều du khách thường đến con phố Nhà Thờ để thưởng thức trà chanh, vừa nhâm nhi hạt hướng dương vừa trò chuyện, và ngắm đường phố.

Thả mình "chill" với loạt địa chỉ cà phê đẹp ở Hà Nội

Hoặc những tọa độ ngay sát SVĐ Mỹ Đình

Khám phá Bảo tàng Hà Nội

Nằm khá gần SVĐ Mỹ Đình, Bảo tàng Hà Nội là một trong những công trình có kiến trúc độc đáo thu hút rất nhiều lượt khách thăm quan. Bảo tàng có vô vàn góc chụp đẹp lẫn độc lạ như dãy phố mô phỏng phố cổ, hành lang điện ảnh hay lối đi rợp bóng cây.

Bên trong bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật, bộ sưu tập quý giá như chân đèn gốm men lam xám, Long đình Bát Tràng, chuông đồng Thanh mai, trống đồng Cổ Loa... Với thiết kế hiện đại, bảo tàng Hà Nội như đưa du khách du hành thời gian và không gian để khám phá Thủ đô ngàn năm văn hiến. Quả thực, trong không gian xanh mướt mát cùng kiến trúc độc đáo của công trình này, chắc chắn các BLINK sẽ có được hàng trăm bức ảnh đẹp mang về.

Giờ mở cửa: 8h - 11h30 và 13h30 - 17h (đóng cửa thứ 2)

Ảnh: Quý Nguyễn

''Sống ảo'' chuẩn phong cách Hàn Quốc tại khu đô thị The Manor

Thời gian gần đây, tòa nhà The Manor nằm trong khu phố Mễ Trì nổi lên như một "địa chỉ vàng" dành cho các bạn trẻ mê phong cách Hàn Quốc. Với lối kiến trúc hiện đại, các tông màu nâu be mang vibe Hàn Quốc, The Manor trở thành nơi được nhiều bạn trẻ ghé đến vui chơi và check-in.

Trà chiều sang chảnh ở JW Café - JW Marriott Hotel Hanoi

JW Marriott Hotel Hanoi mang phong cách thiết kế không gian hiện đại, sang trọng. Trà chiều ở đây được phục vụ ở khu The Lounge trong không gian bốn bề là kính, có view nhìn ra hồ thoáng đãng. Một địa điểm cực kỳ thích hợp để các Blink hội họp sau những giây phút hết mình cùng thần tượng.

Ảnh: @Ninhtitô, @phtuaans, @Lê Trần Đắc Ngọc

Một số lưu ý khi đến Hà Nội

Trong chuyến "đu idol" và ghé thăm những điểm check in ở Hà Nội, du khách cần lưu ý một số điều sau:

+ Chọn trang phục phù hợp khi tới các điểm tham quan.

+ Có thể chọn các khách sạn gần khu vực sân vận động để thuận tiện cho việc di chuyển.

+ Giữ gìn về sinh chung, không xả rác bừa bãi.

+ Giao thông ở Hà Nội rất thuận tiện với nhiều sự lựa chọn nên bạn không cần lo lắng quá nhiều về việc di chuyển.