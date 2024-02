Cảm hứng cho căn bếp đẹp cuối năm từ câu chuyện “tô màu” tủ lạnh

Căn bếp là một trong những không gian quan trọng nhất của ngôi nhà. Bếp không chỉ là nơi chuẩn bị bữa ăn, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình. Chính vì thế, thiết kế nhà bếp cũng như việc lựa chọn, đặt để các thiết bị trong căn bếp có thể tác động đáng kể đến bầu không khí chung, nhất là những "item" có kích thước không phải "nhỏ xinh" như chiếc tủ lạnh.

Xuất phát từ lĩnh vực mỹ phẩm - thời trang, khái niệm "personal color" (màu sắc cá nhân) lần đầu tiên được giới thiệu bởi chuyên gia Thụy Điển vào đầu thế kỷ 20, được hiểu là tổ hợp những màu sắc phù hợp với mỗi người, thể hiện được cá tính và những nét thu hút riêng. Ứng dụng personal color vào nội thất bếp, người dùng có thể tham khảo quy tắc 60:30:10 để tạo ra cái nhìn cân bằng cho không gian sống. Theo đó, 60% lớn nhất nên là các màu trung tính, sử dụng cho tường, trần nhà và bàn ghế. 30% màu phụ có thể sử dụng cho thảm và rèm. 10% cuối cùng chính là điểm nhấn nổi bật, sử dụng cho tủ lạnh, chụp đèn hoặc đệm ngồi.

Trước đây, việc tìm một chiếc tủ lạnh phù hợp với màu sắc ưa thích của người dùng không quá phổ biến, do sản phẩm trên thị trường thường chỉ có các màu đen, xám quen thuộc. Cho đến khi Samsung giới thiệu thế hệ tủ lạnh Bespoke, người dùng có đến 5 tuỳ chọn màu sắc Bespoke gồm Trắng Thạch Anh, Xanh Navy, Hồng Pha Lê, Nâu Ánh Than và Nâu Be, với hai chất liệu cao cấp là mặt gương và gốm cho tủ lạnh thêm thời thượng.

Không chỉ vậy, những chiếc tủ lạnh Bespoke còn nâng tầm thẩm mỹ đáng kể cho căn bếp nhờ thiết kế kết cấu phẳng và đường cắt sắc nét, không chi tiết thừa, với cơ chế mở tủ thông minh vừa tạo nên vẻ ngoài liền mạch trong không gian sẵn có, tạo ra bầu không khí sáng sủa và thoáng mát hơn. Sản phẩm được người dùng Hàn Quốc ưa chuộng đến mức, tính đến đầu năm 2023, cứ 3 chiếc tủ lạnh Samsung bán ra thì đã có 2 chiếc là tủ lạnh Bespoke.

Không chỉ là gây ấn tượng với ngoại diện tinh tế, thời thượng, Samsung Bespoke thực sự là một tuyệt tác nghệ thuật ứng dụng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trữ thức ăn của gia đình xuyên suốt mùa Tết nhờ dung tích lên đến 648L cùng nhiều công nghệ bảo quản thực phẩm vượt trội. Có thể kể đến trong số này như: công nghệ 3 dàn lạnh độc lập Triple Cooling™ giúp thực phẩm tươi lâu hơn và không bị lẫn mùi, ngăn chuyển đổi nhiệt độ Cool Select+™ dễ dàng chuyển đổi giữa 5 chế độ làm lạnh cho phép gia chủ lưu trữ thực phẩm theo từng nhu cầu khác nhau. Bên cạnh đó, gia chủ còn có thể thỏa sức sáng tạo nhiều loại thức uống nhờ quầy minibar Beverage Center tích hợp trên tủ lạnh Bespoke 4 cửa phiên bản 2023. Thông qua Bình nước tự động làm đầy (Autofill Water Pitcher) kèm lõi lọc, người dùng có thể thêm các hương vị trái cây, trà, cà phê... để sáng tạo thức uống detox hay thậm chí là món cold brew yêu thích.

Sự bùng nổ của trào lưu "personal color" đang tạo ra những thay đổi tích cực khi được ứng dụng trong trang trí nội thất bếp Tết này, đặc biệt là với một "item" nặng ký như chiếc tủ lạnh. Cùng "F5" diện mạo căn bếp nhà bạn với 5 sắc màu tủ lạnh Bespoke chuẩn gu riêng!