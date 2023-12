Cảm giác sẽ thế nào khi nghe bản tình ca lãng mạn nhất của Maroon 5 - She Will Be Loved dưới ánh hoàng hôn Phú Quốc?

Chỉ trong vòng 2 tuần nữa thôi, dưới ánh hoàng hôn đẹp khó diễn tả thành lời của "đảo ngọc" Phúc Quốc, khán giả sẽ được đắm chìm trong âm nhạc đẳng cấp nhất của Maroon 5. Đó không chỉ là một trải nghiệm âm nhạc mà còn là một cảm xúc tổng hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của Phú Quốc, hoàng hôn đẹp lặng người nơi Đảo Ngọc cùng với âm nhạc tuyệt diệu của Maroon 5.

Đặc biệt, khán giả chắc chắn vô cùng trông đợi khoảnh khắc khi She Will Be Loved vang lên từ chính chất giọng quá đỗi ngọt ngào của Adam Levine. Đây có thể xem là sáng tác lãng mạn nhất, nên thơ nhất của Maroon 5 và đã chinh phục trái tim của triệu triệu khán giả suốt hơn 1 thập kỉ qua. Ca khúc luôn nằm trong danh sách những tác phẩm xuất sắc nhất của Maroon 5 khi được vang lên giữa hoàng hôn Phú Quốc - một trong những cảnh hoàng hôn đẹp nhất thế giới - chắc chắn là trải nghiệm đáng giá của đời người.

Hoàng hôn Phú Quốc luôn được ca ngợi nằm trong số những cảnh hoàng hôn đẹp nhất thế giới.

She Will Be Loved do chính truỏng nhóm Adam Levine sáng tác cùng với lead guitarist James Valentine. Ca khúc ra mắt vào năm 2004 với tư cách đĩa đơn thứ 3 từ album debut của nhóm mang tên Songs About Jane. She Will Be Loved nhanh chóng trở thành một hiện tượng và đã bán được hơn 3.5 triệu bản trên toàn cầu, vươn lên top 5 Billboard Hot 100 cũng như nhận về 1 đề cử tại Grammy 2005.

Maroon 5 trình diễn She Will Be Loved

"Beauty queen of only eighteen/ She had some trouble with herself/ He was always there to help her/ She always belonged to someone else…" - lời bài hát mở ra đầy nhẹ nhàng, nên thơ với lối kể chuyện tài tình. Bài hát kể về câu chuyện của một cô gái đang đối diện với nhiều khổ đau cùng một chàng trai luôn kề bên cô mỗi khi sóng gió. Adam Levine chia sẻ về ca khúc: "Đó là bài hát tôi viết về một cô gái và một chàng trai mà tôi biết, họ có một mối quan hệ đầy sóng gió và rắc rối. Chàng trai ấy là một người thực sự tốt và rất quan tâm đến cô ấy!".



Hơn 1 thập kỉ qua, khán giả đã say mê giai điệu của She Will Be Loved, và chắc chắn trong đó không thiếu những khán giả Việt Nam. Không ít những cặp đôi đã "nên duyên" trong những sân khấu hát live She Will Be Loved của Maroon 5. Và biết đâu trong 8Wonder Winter Festival sắp tới, sẽ có không ít cặp đôi trao nhau lời hẹn ước trên nền bản tình ca đầy dịu dàng này?

Hành trình âm nhạc Maroon 5 mang đến cho khán giả 8Wonder Winter Festival dự kiến kéo dài trên 75 phút, với những hit: This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like you, Memories, Animals, Maps và tất nhiên sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Ở Maroon 5 không chỉ là vẻ sexy "chết người" trong ngoại hình lẫn giọng hát của trưởng nhóm Adam Levine mà còn là sự phối hợp đầy thăng hoa của các thành viên còn lại với keyboard, trống...

Nhóm sẽ trình diễn một setlist trọn vẹn trong 75 phút. Dù Maroon 5 không đang trong chuyến lưu diễn toàn cầu nào song phía NSX xác nhận các lựa chọn bài hát này đều đỉnh cao không kém các tour của nhóm nhạc, đảm bảo sẽ đẩy cảm xúc của hàng nghìn khán giả lên cao nhất.

Cộng hưởng vào 75 phút thăng hoa cùng Maroon 5 là dàn sao Vbiz đình đám: Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz. Toàn bộ các set diễn sẽ được phối mới hoàn toàn từ Rap, R&B, Pop, Rock đến Soul... mở ra một không gian âm nhạc đa sắc màu, căng tràn ngẫu hứng nhằm thổi bùng "kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder" cho hàng chục ngàn khán giả.