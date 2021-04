Cẩm Đan - bồ tin đồn của đại gia Đức Huy lại lộ ảnh bóp méo vạn vật, lần này có vẻ do "tai nạn" nghề nghiệp

Chắc hiếm ai được như Cẩm Đan - gái xinh 2k2 đến từ An Giang, một trong những thí sinh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù không đạt được thứ hạng cao nhưng hậu cuộc thi, cái tên của cô nàng vẫn nhận về vô số sự chú ý, đặc biệt là sau nghi vấn hẹn hò với đại gia Đức Huy, hơn cô nàng 27 tuổi.

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Cẩm Đan càng được quan tâm hơn nhờ tin đồn hẹn hò với đại gia Đức Huy

Bỏ qua những ồn ào tình cảm, không thể phủ nhận được rằng càng ngày, phong độ nhan sắc của người đẹp An Giang này càng thăng hạng. Từ thần thái đến vóc dáng, không ít lần Cẩm Đan đã khiến cả cõi mạng phải trầm trồ.

Tuy nhiên, có một sự thật khá dở khóc dở cười là cô nàng lại không ít lần bị dân mạng "bóc" bằng chứng photoshop. Mới đây nhất, người ta lại soi ra một loạt hình ảnh của Cẩm Đan có dấu hiệu chỉnh sửa vô cùng rõ ràng.

Loạt hình Cẩm Đan do nhãn hàng đăng để lộ loạt dấu hiệu photoshop rõ ràng

Có vẻ như để có bức ảnh đẹp nhất, photographer đã không ngại chỉnh méo cả khung cửa

Cụ thể, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy khung cửa sổ cùng rèm cửa sổ nơi Cẩm Đan đứng tạo dáng bị cong vênh một cách bất thường. Có vẻ như để có được shoot hình ưng ý nhất, các biện pháp photoshop ảnh đã được áp dụng.

Đương nhiên, ở lần này thì mọi người tỏ ra thông cảm đôi chút và cho rằng đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi. Bởi lẽ loạt ảnh thực tế không phải do Cẩm Đan đăng mà là do nhãn hiệu thời trang mà cô nàng làm mẫu đăng. Suy ra, việc chỉnh sửa ảnh cũng là do photographer thực hiện chứ không phải bản thân gái đẹp tự làm.

Những hình ảnh khác của Cẩm Đan vẫn xinh nức nở

Trước đó, Cẩm Đan từng nhiều lần bị gọi tên trong hội gái đẹp có khả năng "bóp méo" vạn vật. Khi thì cô nàng bóp mặt hơi lố khiến khung cửa cũng "oằn mình" theo, lúc thì cô nàng lại lo chỉnh eo thon đến mức quên để ý các vật dụng phía sau.

Cẩm Đan từng nhiều lần "bóp cong vạn vật" như thế này

Những bức hình bị cho là đã qua chỉnh sửa khác của Cẩm Đan

Ảnh: Tổng hợp