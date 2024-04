Cái khó của Doãn Hải My khi đi dự đám cưới Chu Thanh Huyền, "vượt ải" thành công ghi 10 điểm tinh tế!

Đám cưới luôn là ngày trọng đại của các cặp đôi bởi buổi lễ có sự góp mặt của tất cả những người thân thiết nhất, chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào và công nhận cả hai là vợ chồng. Do đó, hầu hết các cô dâu chú rể đều mong muốn một đám cưới thật sự trọn vẹn, ý nghĩa và chỉn chu trong tất cả các khâu.

Phần lớn hiện nay, các cặp đôi đều đề cao phần hình ảnh trong đám cưới của mình. Không chỉ là không gian tiệc cưới lung linh mà còn đặt ra cả những quy định về trang phục cho khách mời tham dự. Phía dưới thiệp mời, nhiều cô dâu chú rể sẽ để màu sắc trang phục, gần như bắt buộc khách tới dự phải mặc đúng dresscode để lên hình cho đẹp.

Quy định về trang phục được để rõ ràng trong đám cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền

Tiệc cưới mới đây tại khách sạn 5 sao của Quang Hải và Chu Thanh Huyền cũng không ngoại lệ. Nam cầu thủ và bà xã cũng quy định 3 màu sắc chủ đạo gồm: navy, be và ghi để khách mời lựa chọn khi tới dự. Ngoài ra, cặp đôi còn ghi chú rõ những màu sắc không được sử dụng gồm: đen, trắng, xanh pastel và hồng pastel.

Tuy nhiên không ít người cho rằng tone màu mà Quang Hải và Chu Thanh Huyền lựa chọn khá khó, không quá thông dụng. Hay như chính Doãn Hải My, khách mời trong buổi tiệc sang trọng của vợ chồng cầu thủ Quang Hải cũng gặp khó khăn trong việc lựa chọn outfit.

Trên trang cá nhân của mình, bà xã Đoàn Văn Hậu được người hâm mộ đặt câu hỏi về lý do thường xuyên mặc áo dài khi đi dự đám cưới. Netizen thắc mắc không biết là do quy định phải mặc áo dài hay không nên đã hỏi thẳng người đẹp.

Dresscode trong đám cưới Quang Hải cũng khiến Doãn Hải My phải "đau đầu" lựa chọn trang phục

Chia sẻ về điều này, Doãn Hải My cho biết bản thân cô nàng vốn đã rất thích mặc áo dài. Hơn nữa ở thời điểm hiện tại, khi đang mang thai “bé Rồng” cũng đã khá lớn, vóc dáng có nhiều sự thay đổi nên Doãn Hải My không tìm được chiếc váy nào vừa phù hợp với bản thân, vừa đúng màu dresscode. Ngoài ra, vì Đoàn Văn Hậu lựa chọn một bộ vest màu ghi để tham dự tiệc cưới nên Doãn Hải My cũng muốn mặc trang phục tông xoẹt tông với chồng.

Nhiều cư dân mạng sẽ cho rằng Doãn Hải My quá cầu toàn trong việc lựa chọn outfit. Song, không ít người lại dành lời khen cho sự tinh tế của cô nàng bởi việc mặc đúng theo dresscode yêu cầu cũng là cách thể hiện sự thân thiết, tôn trọng cô dâu chú rể. Bên cạnh đó, việc vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu luôn sánh đôi, mặc tương tự nhau cũng là cách để cả hai “flex” tình cảm giữa chốn đông người.

Bà xã Đoàn Văn Hậu nhận nhiều lời khen vì cách chọn trang phục

Trước đó trong đám cưới của mình vào cuối năm 2023, Doãn Hải My cũng đưa ra quy định tương tự về trang phục cho những ai tham dự. Ngoài ra, khi đến tiệc cưới của những người bạn thân thiết, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng thường xuyên được khen ngợi trong cách chọn đồ. Người đẹp luôn ưu tiên những tone màu pastel, nhẹ nhàng, vẫn tôn dáng nhưng không lấn át cô dâu. Cách ứng xử tinh tế này của Doãn Hải My cũng chính là điểm cộng của cô trong mắt người hâm mộ.