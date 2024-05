Cái giá phải trả cho iPhone thiết kế mỏng

Theo một số báo cáo gần đây, Apple có thể sẽ thay đổi dòng sản phẩm iPhone của mình vào năm tới bằng cách loại bỏ mẫu Plus và thay thế bằng mẫu Slim. Tuy nhiên, iPhone 17 Slim có thể sẽ không chỉ đơn thuần là phiên bản mỏng hơn của Plus mà còn là model cao cấp nhất và đắt nhất trong dòng sản phẩm, thậm chí còn đắt hơn cả iPhone 17 Pro Max.

Apple dường như rất chú trọng đến độ mỏng của các sản phẩm gần đây, điển hình là việc ra mắt iPad Pro 13 inch mỏng nhất từ trước đến nay (5,1mm). Hãng cũng đang có ý định giảm độ dày của iPhone, và như thường lệ, điều này sẽ đi kèm với mức giá cao hơn.

iPhone 17 sẽ có một model mang tên là Slim với thiết kế siêu mỏng - Ảnh: GSMArena

Một số nguồn tin cho biết iPhone 17 Slim sẽ là một bước nhảy vọt về thiết kế giống như những gì iPhone X từng làm vào năm 2017. Vào năm 2025, đây chắc chắn sẽ là thời điểm thích hợp cho một diện mạo mới. iPhone 17 Slim dự kiến sẽ "mỏng hơn đáng kể" so với bất kỳ mẫu iPhone nào trước đó và có thể sử dụng khung nhôm.

Thiết kế của iPhone 17 Slim vẫn chưa được hoàn thiện và Apple được cho là vẫn đang xem xét nhiều lựa chọn khác nhau. Dynamic Island cũng sẽ nhỏ hơn, trong khi cụm camera sau có thể sẽ được chuyển ra giữa mặt lưng. Kích thước màn hình hiện vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên tin đồn trước đó cho biết màn hình của iPhone 17 Slim sẽ nhỏ hơn một chút so với iPhone 15 Plus.

Lý do khiến mẫu Plus có thể bị ngừng sản xuất tới từ doanh số bán hàng không đạt như kỳ vọng. iPhone Slim mới có thể đóng vai trò như một mẫu iPhone thay thế với nhiều thay đổi đáng chú ý, thu hút người dùng nhiều hơn so với dòng Plus trước đây.