"Cafe hẻm Hàn Quốc" mới nổi ở Hà Nội lại dính phốt sau khi hàng xóm tố ồn ào: Nhân viên "trả treo", nói trống không như đuổi khách

Cách đây không lâu, nhiều người đã không khỏi bức xúc khi thấy loạt ảnh nhiều bạn trẻ đến cafe hẻm Hàn Quốc ở Tô Ngọc Vân (Quảng An, Tây Hồ - Hà Nội) chụp ảnh check-in mà tháo khẩu trang, náo loạn cả khu phố. Ngoài ra, hàng xóm cũng liên tục phàn nàn vì nhiều người đến chụp ảnh náo loạn, làm ồn cả con hẻm nhỏ.

Drama trên còn chưa kịp nguôi thì mới đây, những vị khách đầu tiên đến quán cafe này đã "bóc phốt" nhân viên của quán có thái độ không tốt. Không chỉ một mà là hai bài đăng liên tiếp trên group review ăn uống vô cùng đông thành viên trên Facebook.

Hẻm cafe có concept hệt như Hàn Quốc đang thu hút đông đảo sự chú ý của netizen (Nguồn ảnh: Be My Coffee)

Tuy nhiên, ngoài việc bị hàng xóm tố phiền phức thì hàng cafe này cũng bị khách hàng tố luôn!

Cụ thể, cô gái tên Q.T đã có bài review kể lại tường tận trải nghiệm không mấy vui vẻ ở hẻm cafe Hàn Quốc này. Cụ thể, Q.T yêu cầu nhân viên dùng ly mang đi vì không uống hết nước mang về vẫn tiện. Nhân viên vừa nghe xong đã có thái độ: Nếu lấy cốc take away thì bạn ra ngoài luôn! Và nói trước mặt nhiều khách khác. Theo Q.T, cô cảm giác như mình đang bị đuổi.

Hai ly nước của Q.T gọi

Q.T kể lại: Sau đó mình ngồi khoảng 15 phút và không thấy thoải mái lắm nên đem 2 cốc nước còn nguyên ra xin cốc take away để đi về. Và vẫn câu nói đấy lần 2 "bạn lấy cốc take away thì ra ngoài luôn" và mình bảo Ok. Lấy 2 cốc nước xong đem đi và hứa không bao giờ quay lại.

Một cư dân mạng khác xác nhận sự việc là có nhân viên của quán nói như vậy

Ngoài ra, không chỉ có Q.T mà một cô gái khác tên L cũng có bài đăng, tố mình gặp phải trải nghiệm tương tự ở hẻm cafe Hàn Quốc này. Sự việc cũng xảy ra y hệt như L xin nhân viên cốc để mang đi và nhận được câu trả lời cộc lốc, thiếu tôn trọng khách hàng từ nhân viên của quán.

Bài tố của L y hệt như Q.T

Bên cạnh đó, cả hai bài review này đều cho rằng nước ở quán có vị không mấy đặc sắc. Tuy nhiên, nói đi cũng cần phải nói lại, hẻm cafe này dù sao cũng chỉ mới mở, cung cách phục vụ có phần không được nhiệt tình - chưa chuyên nghiệp cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại chúng tôi đang liên lạc với quán để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

Nhiều người phàn nàn vì con hẻm này có người tháo khẩu trang để chụp hình

Trước đó, hẻm cafe Hàn Quốc này cũng bị hàng xóm lên tiếng phàn nàn về việc nhiều người tới tụ tập, tháo khẩu trang chụp hình. Cũng đã có trường hợp tháo khẩu trang và bị lực lượng chức năng nhắc nhở, thậm chí xử phạt. Mọi người lưu ý tránh tụ tập vì một tấm ảnh mà ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nhé.

Nguồn: Tổng hợp