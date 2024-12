Cách xưng hô đặc biệt của con nhà sao Việt với "mẹ kế, bố dượng": Ấm áp khi nghe Subeo gọi Kim Lý và Đàm Thu Trang

Trong những gia đình có bố dượng - mẹ kế, cách xưng hô giữa họ và những người con riêng của bạn đời được coi là một dấu hiệu để biết được mối quan hệ có thân thiết hay không. Đặc biệt là với những gia đình như vậy trong showbiz, khán giả lại càng tò mò hơn.

Con gái riêng của Jolie Phương Trinh gọi Lý Bình là "ba Bình"

Năm 2022, Phương Trinh Jolie lần đầu tiên công khai đã có một cô con gái 9 tuổi tên là Mia, ngay tại đám cưới của nữ diễn viên và ông xã Lý Bình. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là khi bé Mia gọi Lý Bình là "ba", thừa nhận anh là một thành viên quan trọng của gia đình mình. Mia nói: "Con thương ba Bình vì ba cũng thương con, lo cho con. Con chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc, sớm có em bé. Em trai hay em gái con đều thích".

Lý Bình và bé Mia

Về sau, khán giả cũng quen thuộc với cách gọi "ba Bình" của bé Mia. Trên mạng xã hội, hai ba con thường xuyên quay những clip hài hước và cũng không thiếu những khoảnh khắc tình cảm được chia sẻ.

Hai con gái của Phạm Quỳnh Anh xưng hô khác nhau với bạn trai của mẹ

Trong chương trình Mẹ siêu nhân, không ít khán giả bất ngờ khi thấy hai con gái của Phạm Quỳnh Anh cực kỳ thân thiết với bạn trai của mẹ. Con gái lớn Tuệ Lâm còn gọi người đó là "ba Bun" đầy trìu mến.

Tuy nhiên, con gái thứ 2 của nữ ca sĩ là Tuệ An lại khác chị gái. Cô bé dù vẫn vui vẻ đón nhận tình cảm nhưng chỉ gọi bạn trai của mẹ là "chú Bun". Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Mình đã từng hỏi qua về việc này rằng tại sao con gái thứ hai không gọi là ba Bun giống như chị My, chị Tiên hay chị Tuệ Lâm thì Tuệ An bảo rằng còn ngại. Con gái nói đến khi nào hết ngại thì sẽ gọi là ba".

Hai con gái của Phạm Quỳnh Anh thân thiết với bạn trai của mẹ.

Subeo gọi Kim Lý là "chú Kim", gọi Đàm Thu Trang là "mẹ"

Là con trai chung của cặp đôi đình đám một thời Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La nên Subeo từ nhỏ đã nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và khán giả. Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đều đã có gia đình riêng nên sự tò mò về mối quan hệ của Subeo với bạn đời mới của bố mẹ càng nhiều hơn.

Về điều này, Hà Hồ cũng như Cường Đô La đều không ngại chia sẻ. Trên mạng xã hội, hai bên gia đình vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc có mặt của Subeo, và dù ở đâu cậu bé cũng đều nhận được tình yêu thương.

Subeo và Kim Lý

Subeo gọi Kim Lý là "chú Kim". Theo lời Hồ Ngọc Hà, Subeo và Kim Lý giống như một đôi bạn thân, có thể chia sẻ nhiều điều, làm nhiều việc cùng với nhau. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nữ ca sĩ tiết lộ: "Henry (Subeo) hiện đang ở lứa tuổi khó bảo nhất, cha mẹ luôn sai, con là đúng. May mắn là tôi có anh Kim đồng hành và trò chuyện. Subeo được học trong môi trường nước ngoài nên rất phù hợp để nói chuyện với anh Kim. Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, chúng ta nên nhìn nhận với khía cạnh tích cực. Tự dưng tôi gặp một người nước ngoài rất phù hợp với con để chia sẻ mọi thứ. Tôi và anh Cường khó có thể nói chuyện được với con như anh Kim. Ở lứa tuổi này các bạn ấy chỉ muốn ở một mình thôi, không muốn làm công việc gì với gia đình cả. Nhưng trộm vía, Subeo có cá tính nhưng không bao giờ cãi lời người lớn".

Còn với Đàm Thu Trang, từ lâu Subeo đã gọi cô là "mẹ". Trong ngày sinh nhật Đàm Thu Trang hay những dịp đặc biệt, Subeo còn tự tay cầm bánh kem hoặc tặng những món quà để thể hiện sự yêu mến với "mẹ Trang".

Subeo và Đàm Thu Trang

Con trai riêng của chồng gọi Khánh Vân bằng biệt danh

Trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, con trai riêng của chồng cô xuất hiện trong vai trò bê tráp nhà trai. Cậu bé khiến Khánh Vân khóc nức nở khi gọi cô là "mẹ Bi" (Bi là biệt danh thân mật ở nhà của nàng hậu).

Con trai chồng còn nhắn nhủ đến Khánh Vân: "Con rất vui khi ba Long tìm được một người vợ tuyệt vời như mẹ Bi. Con cũng rất vui khi mẹ Bi tìm được người chồng như ba Long. Con mong hai người luôn yêu thương và không bao giờ xa nhau".