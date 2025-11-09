Cách người EQ cao vay tiền

Vay tiền luôn là một chủ đề nhạy cảm trong các mối quan hệ, dù là bạn bè, người thân hay đồng nghiệp. Người đi vay thì không ai muốn bị từ chối, còn người cho vay lại sợ tình thế “vay thì nhanh, trả thì lâu”.

Những người EQ cao, khéo léo hiểu rất rõ điều này, nên họ biết cách đặt vấn đề sao cho người khác không khó xử, đồng thời vẫn giữ được sự thoải mái cho đôi bên dù có vay được tiền hay không.

1. Nói rõ số tiền cần vay

Người EQ cao không mở lời kiểu “có thể cho tôi vay chút tiền được không?” hay “tôi đang kẹt, giúp tôi với nhé”. Họ biết rằng sự mơ hồ chỉ khiến đối phương bối rối, không biết mình nên cho vay bao nhiêu, và liệu người vay có đang nghiêm túc hay chỉ là nói cho có. Thay vì vậy, họ sẽ nói thẳng, ví dụ thế này: “Tôi đang cần vay 5 triệu, bạn có thể giúp tôi được không?”.

Ảnh minh họa

Khi con số được nói ra, người nghe cảm thấy mình được tôn trọng vì có đủ thông tin để cân nhắc khả năng giúp đỡ. Còn người vay cũng thể hiện sự minh bạch, tránh gây hiểu lầm hoặc khiến đối phương phải “đoán ý”. Đặc biệt, khi người vay thể hiện sự chủ động và trung thực, khả năng được giúp đỡ sẽ cao hơn nhiều. Bởi thực tế, người ta sẵn sàng giúp những ai biết điều và biết nghĩ, chứ không phải những người nói vòng vo rồi im bặt khi bị hỏi đến chuyện trả.

2. Chủ động hẹn thời gian trả

Một trong những điều khiến việc vay tiền trở nên khó xử là vì người vay thường né tránh việc nói đến ngày trả nợ. Còn người EQ cao thì khác, họ chủ động hẹn thời gian trả ngay khi mở lời vay. Ví dụ: “Tôi đang cần vay 5 triệu, tôi sẽ trả bạn vào ngày 25 này…”.

Chỉ một chi tiết nhỏ, nhưng thể hiện sự có trách nhiệm và khiến người cho vay yên tâm hơn rất nhiều.

Hành động này không chỉ giúp người khác tin tưởng, mà còn cho thấy bạn có kế hoạch tài chính rõ ràng, không vay theo kiểu bốc đồng. Trong tâm lý người cho vay, điều quan trọng nhất không phải là số tiền, mà là cảm giác an toàn và tin cậy. Khi bạn đưa ra mốc thời gian cụ thể, họ sẽ thấy bạn tôn trọng họ, và họ có cơ sở để tin rằng bạn sẽ giữ lời.

Ảnh minh họa

Ngược lại, nếu cứ nói chung chung kiểu “tôi sẽ trả sớm thôi”, bạn đang vô tình khiến người khác cảm thấy lo lắng, vì “sớm” là bao lâu thì không ai biết cả.

3. Chủ động xin “khất” nếu chưa thể trả đúng hẹn

Không phải ai cũng có thể trả đúng hạn mọi lúc, bởi cuộc sống đôi khi xảy ra những biến cố ngoài ý muốn. Nhưng điểm khác biệt của người EQ cao là họ không trốn tránh, không im lặng. Nếu biết mình chưa thể trả đúng hẹn, họ sẽ chủ động nhắn tin hoặc gọi điện xin lỗi, kèm theo lời giải thích và một mốc thời gian mới.

Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng cách ứng xử này cho thấy người vay có trách nhiệm và tôn trọng mối quan hệ. Việc chủ động thông báo không chỉ giúp đối phương chuẩn bị tâm lý, mà còn giúp bạn giữ được chữ tín - Yếu tố quan trọng nhất trong mọi giao dịch tài chính cá nhân. Người EQ cao hiểu rằng, mất tiền có thể kiếm lại, nhưng mất niềm tin thì khó lấy lại hơn nhiều.

Bên cạnh đó, khi người đi vay chủ động cập nhật tình hình trả nợ, người cho vay cũng sẽ cảm thấy được tôn trọng. Họ có thể đồng ý gia hạn, thậm chí tiếp tục giúp đỡ trong tương lai. Còn nếu bạn chọn cách im lặng, để họ phải nhắn hỏi hoặc đòi, thì dù có trả đủ, mối quan hệ ấy cũng khó mà trở lại như trước.