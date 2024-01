Cách đơn giản để phân biệt căn cước công dân gắn chip thật - giả, có 4 chi tiết người dân cần lưu ý

Thời gian qua, các dịch vụ làm giả căn cước công dân (CCCD) gắn chip, chứng minh nhân dân (CMND) 9 số nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo đó, chỉ cần gõ cụm từ “làm CCCD”, “làm giả CCCD”, người dùng Internet sẽ thấy hàng loạt hội nhóm đăng bài quảng cáo. Khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 2,5 - 3 triệu đồng là có thể nhận về một CCCD gắn chip - mà theo lời các đối tượng quảng cáo là "y như thật".

Thực tế, CCCD giả không thể qua mắt cơ quan chức năng. Trước đó, Công an TP.HCM đã chỉ cách phân biệt thẻ căn cước và cảnh báo tình trạng trên.

Công an chỉ cách phân biệt căn cước công dân thật - giả

Công an quận Phú Nhuận TP.HCM cảnh báo, căn cước công dân gắn chip được Bộ Công an sản xuất theo quy trình hoàn toàn tự động khép kín, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối thông tin công dân.

Các nội dung, chi tiết, ký tự, hình mẫu và chip gắn trên thẻ căn cước tuân thủ quy định của pháp luật, có đặc trưng, đặc thù riêng không thể làm giả dù thủ đoạn công nghệ có tinh vi thế nào. Bên cạnh đó, khi sử dụng thẻ căn cước gắn chip trong các giao dịch hành chính, dân sự, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ kiểm tra thẻ căn cước bằng thiết bị đọc quét chuyên dụng nên sẽ phát hiện ngay thẻ giả. Từ đó tiến hành thu hồi và trao đổi, phối hợp với Cơ quan Công an xử lý cá nhân có hành vi vi phạm.

Dưới đây là một số điểm Công an TPHCM đã đưa ra để người dân có thể dễ dàng phân biệt CCCD thật và CCCD giả.

Cách phân biệt CCCD gắn chip thật và CCCD gắn chip giả. Ảnh: Công an TPHCM

Cách phân biệt CMND thật và CMND giả. Ảnh: Công an TPHCM

Cụ thể, với CCCD thật, phần Quốc huy và nét in đều rõ nét, màu sắc tươi đẹp. Còn CCCD giả, Quốc huy và nét in đều mờ nhòe, màu sắc đậm nhạt không đồng đều.

Phần chip điện tử của CCCD thật được làm bằng kim loại màu vàng gắn trực tiếp lên thẻ. Trong khi đó, ở thẻ giả, chip được in trực tiếp hoặc gắn chip từ sim điện thoại lên thẻ.

Phần chữ ký và phần dấu giữa thẻ thật và thẻ giả cũng có nhiều điểm khác biệt. Theo đó, chữ ký và dấu trên thẻ thật được in rõ nét, màu sắc độc lập và tươi, đều. Còn trên thẻ giả, phần này bị in mờ nhòe, không rõ nét, có nhiều màu pha lẫn và không đều.