Các trường không yêu cầu HS mặc đồng phục, linh hoạt khi đi muộn trong ngày rét

Từ đầu tuần, Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc rét đậm rét hại, nền nhiệt ở mức thấp, 3 ngày liên tiếp khu vực Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ c. Hiện nay (26/1), dù nhiệt độ tại khu vực Hà Nội tăng nhẹ so với những hôm trước, ở ngưỡng trên 10 độ C song trời vẫn rét đậm.

Các trường học tại Hà Nội đang tăng cường các biện pháp giữ ấm, đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi đến trường.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập của các em học sinh, nhất là học sinh bậc học mầm non và tiểu học. Trước thông tin thời tiết xấu, những ngày vừa qua, trường Tiểu học Ba Đình đã có phương án linh hoạt trong kế hoạch dạy học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên nhà trường.

Các hoạt động ngoài trời được tổ chức ngay trong lớp học để phòng chống rét cho học sinh

Trường Tiểu học Ba Đình có 25 lớp với gần 1000 học sinh. Tất cả các lớp đều được trang bị máy điều hòa 2 chiều, bình nước uống nóng lạnh, đảm bảo cho học sinh luôn có không gian học ấm áp, được sử dụng nước ấm trong những ngày lạnh. Các phòng học, phòng chức năng đóng cửa sổ, cửa ra vào để tránh gió lùa ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của giáo viên và học sinh. Các cô giáo thường xuyên chú ý nhắc nhở học sinh mặc áo ấm, chú ý đến nhiệt độ cơ thể, nhắc các con cởi bớt áo khi ngủ trưa hoặc khi vui chơi để đảm bảo không bị toát mồ hôi, dễ thấm ngược vào cơ thể dẫn tới cảm lạnh. Giờ ra chơi, giáo viên cũng hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi nhẹ nhàng trong phòng thể chất, vừa đảm bảo được không gian vận động và ấm áp cho trẻ.

Trong đợt rét này, trường đã tăng cường chăn ấm, tăng khẩu phần ăn cho học sinh bán trú. Do đó, dù nền nhiệt xuống thấp, song học sinh luôn được đảm bảo sức khỏe khi đến trường.

Các bữa ăn bán trú cho học sinh đảm bảo ấm nóng, đủ dinh dưỡng

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình, trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục đón thêm các đợt không khí lạnh, nhà trường sẽ tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống rét cho học sinh, đặc biệt đối với học sinh bán trú; theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, cập nhật diễn biến không khí lạnh, thông tin kịp thời bằng nhiều kênh tới giáo viên, phụ huynh và học sinh. Giáo viên các lớp chủ động thông báo gửi tới cha mẹ học sinh việc theo dõi nhiệt độ phát tại bản tin dự báo thời tiết vào 6 giờ sáng hàng ngày. Nhà trường cũng thông báo rõ với phụ huynh không bắt buộc học sinh mặc đồng phục khi đến trường, khuyến cáo phụ huynh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, đeo khẩu trang, đi tất, đội mũ, quàng khăn giữ ấm cơ thể. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Còn tại Trường Mẫu giáo Chim Non, cô Lê Bảo Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những ngày qua, trường đã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, phòng chống rét cho học sinh. Nhà trường đã đăng tải trên website công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình hướng dẫn phòng chống rét cho học sinh tới toàn thể phụ huynh học sinh. Đồng thời gửi thông báo tới zalo các nhóm lớp hướng dẫn phụ huynh học sinh các nội dung phòng chống rét cho học sinh, lưu ý phụ huynh học sinh theo dõi Bản tin Dự báo thời tiết của Đài truyền hình VTV1 lúc 6 giờ sáng, nếu thấy nhiệt độ dưới 10 độ C, phụ huynh học sinh chủ động cho con nghỉ học ở nhà để phòng tránh rét, đảm bảo sức khỏe cho các con.

Ngoài ra trong những ngày rét, Trường Mẫu giáo Chim Non cũng không tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời khi trời rét, nhắc nhở phụ huynh cho trẻ mặc ấm, linh động đối với trẻ đi học muộn do trời rét. Lưu ý cán bộ giáo, viên, nhân viên nhà trường thực hiện các biện pháp giữ ấm cho học sinh giờ học, giờ chơi, giờ ăn, khi ngủ: Đóng kín cửa tránh gió lùa, bật điều hòa 2 chiều, tăng cường thêm thảm xốp toàn bộ hành lang giữ ấm chân cho trẻ; Rửa tay lau mặt nước ấm, uống nước ấm; Thực đơn bán trú đảm bảo dinh dưỡng mùa đông; Cơm canh nóng ấm; Khi ngủ trải chăn, đệm giữ ấm cho học sinh.