Các hội "coder nhí" tỏa sáng như thế nào tại Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2023?

Hội "cả nhà cùng đi" và hội "một mình cân hết"

Dù là tân binh của trại hè và chưa có kinh nghiệm lập trình trước đó, bạn Quỳnh Tiên từ đội Syntax Squad (trường Vinschool tại TP.HCM) đã gạt qua lo lắng vì luôn có gia đình ở bên. Được bố mẹ "hộ tống" đến tận nơi, Quỳnh Tiên bày tỏ: "Sâu thẳm trong tim, mình cảm thấy rất vui vì được bố mẹ ủng hộ và đưa mình đi đến nơi, về đến chốn khi tham gia sân chơi thú vị này. Điều này đã tiếp thêm động lực để mình tự tin tỏa sáng như một lập trình viên thứ thiệt trong suốt Trại hè."

Trong khi đó, với giao diện "một mình cân hết", Phương Thảo từ đội 5 Racoons (trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tại TP. Vĩnh Phúc) đã bày tỏ sự hào hứng khi có cơ hội "tập làm người lớn". Với cô nữ sinh trung học này, Trại hè là một hành trình lý tưởng để bản thân tự trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ khi rời xa "chiếc kén bảo bọc" của bố mẹ. "Khi ấy, mình sẽ phải tự học cách giao tiếp, ứng xử để tận dụng tối ưu những lợi ích từ cuộc thi mình tham gia" - nữ sinh chia sẻ.

Hội "có thâm niên" và hội "lần đầu"

Dù đã có kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình trại hè khác nhau hay là "ma mới", các bạn học sinh đều rất sôi nổi với những hoạt động tại Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand.

Trại hè đã tạo nên sân chơi để các công dân toàn cầu tương lai giao lưu và trau dồi các kiến thức về khoa học máy tính dưới sự hướng dẫn của các giáo viên đến từ Code Avengers - Top 50 công ty công nghệ giáo dục hàng đầu khu vực Úc - New Zealand. Các thầy cô đã mang đến những thông tin bổ ích về ngôn ngữ lập trình, giúp các bạn có thêm cái nhìn tổng quan nhất về lĩnh vực này cũng như tự tay thiết kế những trang web minh họa sinh động. "Cách đây 2 ngày, mình mới biết đến ngôn ngữ HTML và CSS. Vậy nên, mình đã lên website của Code Avengers để tham gia vài khóa học và càng học thì mình càng thấy thích. Sau này, mình muốn trở thành một lập trình viên" - một thành viên đội Syntax Squad chia sẻ.

Các thành viên Team Tigers (trường Albert Einstein tại TP.HCM) hào hứng với các kiến thức lập trình mới

Bên cạnh kỹ năng lập trình, các học sinh còn được rèn luyện khả năng trình bày và thuyết phục bằng tiếng Anh với sự hướng dẫn của thầy Hồ Kính Đạt, giáo viên tiếng Anh sở hữu kênh YouTube IELTS with Datio với hơn 500.000 người theo dõi và thầy Đặng Trần Tùng đến từ The IELTS Workshop, một trong những giáo viên đạt IELTS 9.0 đầu tiên ở Việt Nam.

Chưa dừng lại ở những trải nghiệm trực tiếp tại trại hè, các đội thi còn được tham gia lớp học online về tiếng Anh cho các kỹ năng giao tiếp với giáo viên đến từ Chasing Time English - nền tảng số giúp tăng cường khả năng giao tiếp tiếng Anh. Các tình huống giao tiếp tiếng Anh được lồng ghép qua các thước phim ngắn độc quyền khiến các học sinh thích thú đẩy trí tưởng tượng đi xa, và phát huy sở trường tiếng Anh để diễn đạt các ý tưởng.

Lớp học trực tuyến cùng Chasing Time English giúp học sinh học tiếng Anh qua các tình huống giao tiếp thực tế được thể hiện sống động qua các thước phim ngắn độc quyền

Hội "não trái" và hội "não phải"

Trại hè đã mở ra một không gian để hội "não trái" và hội "não phải" có dịp phát huy thế mạnh của nhau và giúp đội mình thành công hoàn thiện mọi thử thách. Là những "chiến binh sáng tạo", hội não phải sẽ đảm nhiệm phần thiết kế ý tưởng, góp phần tạo sự khác biệt cho dự án của nhóm. Trong khi đó, hội não trái sẽ sẵn sàng "đánh nhanh diệt gọn" tất tần tật những nhiệm vụ đòi hỏi tư duy logic như tính toán, hệ thống nội dung thuyết trình.

Ra dáng một "lãnh đạo trẻ", Anh Thư, đội Brave Warriors (trường THCS Nguyễn Thái Bình tại TP.HCM), đã phân công nhiệm vụ để mọi thành viên được phát huy hết khả năng của mình. "Ở bài thi ngày hôm nay, chúng em đã tập trung ở phần thẩm mỹ cho trang web, vì đây là yếu tố quan trọng để đội ghi điểm trong mắt ban giám khảo. Ngoài ra, bạn Vũ Tuấn, thành viên trong đội em rất mạnh về tư duy logic nên sẽ đảm bảo sản phẩm của nhóm không mắc lỗi cơ bản", Anh Thư "bật mí" chiến thuật.

Trại hè đang tiếp tục "tăng tốc" để tìm ra Top 3 đội thi xuất sắc nhất tham dự vòng quốc tế

Là quốc gia đứng đầu trong khối các nước nói tiếng Anh về việc trang bị kỹ năng tương lai cho người học, Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand, do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ) tổ chức, không chỉ là sân chơi kỹ năng đầy bổ ích vào dịp hè mà còn là một cơ hội để các bạn phá vỡ những rào cản và thể hiện thế mạnh của bản thân, tạo bước đà cho hành trình trở thành công dân toàn cầu sau này.

Chương trình được tổ chức miễn phí dành cho học sinh lớp 6-10 toàn quốc. Sau Vòng Trại hè, Top 8 đội thi xuất sắc nhất sẽ thuyết trình về dự án của mình để chọn ra 3 đội thi đại diện Việt Nam tranh tài trực tuyến ở đấu trường Trại hè lập trình quốc tế New Zealand - Châu Á cùng các đội thi đến từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, New Zealand.