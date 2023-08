Các bạn trẻ hào hứng chào đón SYM Shark 50 trong hành trình xuyên Việt

SYM và hành trình khám phá vẻ đẹp mọi miền đất nước

Khởi động từ ngày 10/7 tại Tp. Hồ Chí Minh, "Go with SYM Shark 50cc" là hành trình khám phá Việt Nam tươi đẹp của đoàn xe Shark 50 qua 23 tỉnh thành trên cả nước. Trong nhiều ngày qua, đoàn đã chinh phục và check in những điểm đến nổi tiếng như Mũi Cà Mau, bến Ninh Kiều Cần Thơ, núi Bà Đen Tây Ninh, cầu Tràng Tiền Huế, cầu Hàm Rồng Thanh Hóa, Tượng Đài Trường Chinh Nam Định, Nhà hát lớn Hà Nội…



Đoàn roadshow trên hành trình chinh phục 3 miền đất nước

Đặc biệt, hành trình tại Đồng Nai còn có sự tham gia và hưởng ứng của bà Wu Jui Chiao - Tổng Giám đốc SYM Vietnam. Là một trong những người lãnh đạo hàng đầu của SYM, sự xuất hiện của bà cùng đoàn xe Shark 50 đã tạo nên một không khí vô cùng ý nghĩa khích lệ tinh thần cho các bạn trẻ trên hành trình chinh phục ước mơ của mình: Thành công bắt đầu từ những khởi đầu, dám dấn thân và không ngừng tiến về phía trước.



Bà Wu Jui Chiao - Tổng Giám đốc SYM Vietnam dẫn đầu đoàn roadshow

Đi qua dải đất miền Trung tươi đẹp và đoàn SYM Shark 50cc hào hứng khám phá các tỉnh miền Bắc



Kết thúc chặng thứ hai tại Miền Trung, roadshow đã thẳng tiến ra miền Bắc. Thanh Hóa chính là điểm đến mở đầu cho chặng này. Tại đây, đoàn xe Shark 50cc đã check-in và ghi lại nhiều hình ảnh đáng nhớ ở những địa danh nổi tiếng của Thanh Hóa như cầu Hàm Rồng, ga Thanh Hóa, quảng trường Lam Sơn...

Chưa dừng lại ở đó, đoàn SYM Shark 50cc tiếp tục khuấy động các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội. Hứa hẹn ở chặng cuối cùng này, các rider team "đỏ trắng" của SYM sẽ thăm thú được nhiều địa điểm thú vị hơn và giao lưu với nhiều người yêu thích xe SYM nói chung và Shark 50cc nói riêng.

Với tone màu trắng tinh tế kết hợp với sắc đỏ nhiệt huyết, Go with SYM Shark 50cc đã tô điểm thêm sắc màu cho những cung đường.

Đoàn roadshow "Go with SYM Shark 50cc" đã có mặt tại miền Bắc.

Shark 50 đồng hành cùng Gen Z cả nước



Một yếu tố đặc biệt thu hút sự chú ý và chinh phục Gen Z trong hành trình xuyên Việt của SYM 50cc lần này chính là dòng xe tay ga mới nhất Shark 50.

Là mẫu xe 50cc dành cho học sinh, Shark 50 được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, thời trang và năng động phù hợp với các bạn GenZ trong mọi hoạt động. Xe sở hữu nhiều tính năng nổi trội như cốp chứa đồ rộng để các học sinh có thể chứa balo, nón bảo hiểm và các vật dụng cá nhân khác; nắp bình xăng dời lên phía trước giúp thuận tiện hơn cho việc đổ xăng; sàn để chân vừa vặn giúp thoải mái khi lái xe…; Bánh xe lớn 14 inches giúp ổn định, vận hành êm ái trên nhiều địa hình cũng như an toàn hơn khi lưu thông.

Với động cơ 50 phân khối, Shark 50 không chỉ tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường mà an toàn cho các bạn trẻ chưa có bằng lái

Roadshow đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các bạn trẻ ở các địa phương. Ngoài ra, các hoạt động giao lưu với fan của SYM tại các cửa hàng, đại lý diễn ra hết sức sôi nổi. Việc đoàn xe có mặt và check in tại 23 tỉnh thành trên cả nước cũng chính là cơ hội gặp gỡ, kết nối và tương tác trực tiếp giữa đoàn xe Shark 50cc và cộng đồng yêu thích thương hiệu SYM.



Cùng theo dõi những khoảnh khắc ấn tượng trong hành trình chuyển động "Go with SYM Shark 50cc" tại đây nhé!

https://www.facebook.com/SYMVietnam

Điểm nhấn đặc biệt trong chiến dịch "Show Your Moving"

Roadshow "Go with Shark 50cc" chính là điểm nhấn đặc biệt trong chiến dịch "Show Your Moving - Chuyển động cùng SYM". Hoạt động lần này nhằm lan tỏa tinh thần không ngừng chuyển động, không ngừng tiến bước của SYM, khuyến khích các bạn trẻ khám phá đó đây và tự tin trải nghiệm trên những hành trình mới.

Song hành cùng với Shark 50, các dòng xe thuộc phân khúc 50cc khác như Attila, Elite, Passing, Angela, Elegant và Galaxy cũng sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho các bạn Gen Z trong hành trang tuổi trẻ. Hãy để mỗi chuyến đi, mỗi trải nghiệm của bạn thêm ý nghĩa nhờ sự góp mặt của SYM 50cc nhé!