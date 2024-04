Ca sĩ Lizzo muốn “bỏ cuộc” trước sự chỉ trích và chế nhạo trên Internet

Ca sĩ Lizzo, tên khai sinh là Melissa Jefferson, đã giành được bốn giải Grammy và trở nên nổi tiếng với các bản hit như: Truth Hurts (năm 2017), About Damn Time (năm 2022) cùng loạt ca khúc nhạc funk và pop mang lại cảm giác dễ chịu với nội dung thúc đẩy tình yêu bản thân. Năm 2023, âm nhạc của cô được giới thiệu trong bộ phim bom tấn Barbie.

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực âm nhạc, cô còn thành công trong lĩnh vực thời trang khi tung ra dòng sản phẩm quần áo định hình Yitty vào năm 2022 và thực hiện một chương trình truyền hình thực tế Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls phát sóng trên Amazon Prime Video kể về nhóm vũ công đầy tham vọng.

Sở dĩ Lizzo có dòng trạng thái đầy chán nản này là bởi gần đây cô phải đối mặt với không ít sự chỉ trích và chế nhạo trên Internet. Phần lớn những lời bình luận tiêu cực nhằm vào ngoại hình của cô và giễu cợt cô không nhất quán khi một mặt sáng tác những ca khúc khuyến khích mọi người yêu bản thân hơn, trong khi đó lại đầu tư sản xuất dòng quần áo định hình. Một số khán giả lại chỉ trích bởi những cáo buộc của một số nhà thiết kế và vũ công rằng Lizzo đã tạo ra một môi trường làm việc thù địch trong chuyến lưu diễn của cô năm 2023.

Lizzo chia sẻ: "Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu đựng sự thiếu thiện chí của mọi người trong cuộc sống và trên internet. Tất cả những gì tôi muốn là tạo ra thứ âm nhạc khiến mọi người hạnh phúc và giúp thế giới tốt đẹp hơn, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy như thế giới không muốn tôi ở trong đó".

Cô nói thêm: "Tôi phản đối việc mọi người nói không đúng sự thật về tôi để có được ảnh hưởng và lượt xem. Tôi cũng phản đối những người đem vẻ ngoài của tôi trở thành trò đùa cợt, đó là sự thiếu tôn trọng".

Bên dưới bài đăng của Lizzo, các thông điệp ủng hộ tràn ngập phần bình luận, bao gồm Nữ hoàng tiên phong hip-hop Queen Latifah, diễn viên hài Eric André và họa sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang Hayden Williams. Nữ diễn viên Sophia Bush viết: "Internet không phải là cuộc sống thực. Chúng tôi yêu bạn và luôn đứng về phía bạn."

Đây không phải lần đầu tiên Lizzo bị căng thẳng vì những lời nói thiếu thiện chí. Năm 2023, cô nhiều lần đã đặt tài khoản Twitter của mình ở chế độ riêng tư sau làn sóng bình luận chê bai cơ thể cô.

Trước đó, trong một bài đăng trên Instagram ngày 17 tháng 3, Lizzo chia sẻ, cô ấy đang viết một số bản nhạc hay nhất và rất vui mừng gửi tới khán giả trong một ngày không xa. Vậy nên, khi đọc được bài viết đầy tâm trạng của cô, nhiều người hâm mộ đã lo lắng rằng áp lực từ những bình luận tiêu cực có thể khiến cô rời xa làng nhạc.

Tuy nhiên, sau đó vài ngày, Lizzo đã đăng đàn giải thích để làm yên lòng người hâm mộ. Lizzo cho biết, ấy không rời bỏ âm nhạc mà thay vào đó là từ bỏ việc "chú ý đến năng lượng tiêu cực".

"Điều tôi sẽ không từ bỏ là niềm vui trong cuộc sống của mình, đó là sáng tác âm nhạc, kết nối với mọi người, vì tôi biết mình không đơn độc" – Lizzo chia sẻ - "Nếu tôi có thể truyền cảm hứng hoặc động lực cho mọi người để đứng lên bảo vệ bản thân và nói rằng họ đừng để những người tiêu cực chiến thắng, những bình luận tiêu cực chiến thắng, thì tôi đã làm được nhiều hơn những gì có thể mong đợi".